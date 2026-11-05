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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 30°. El cielo estará despejado y la humedad será del 61%.

05/11/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 61%, lo que proporciona un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y no hay viento, con una presión atmosférica de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 30°. El cielo se mantendrá despejado durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable. La humedad se mantendrá en un 61%, y la visibilidad seguirá siendo excelente. No se prevén lluvias ni vientos significativos, lo que contribuirá a un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 6 de noviembre la temperatura mínima será de 15° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 7 de noviembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, también con lluvias ligeras. El domingo 8 de noviembre, el clima mejorará con una mínima de 9° y una máxima de 25°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, la mínima será de 11° y la máxima de 28°, con cielo despejado. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones del clima para planificar actividades.

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