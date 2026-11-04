El imponente mural con la imagen del papa León XIV que pintaron en El Tropezón de Córdoba

FOTO: El mural que recibirá al pontífice en el puente de El Tropezón.

En el marco de los preparativos para la llegada del papa León XIV a Córdoba, los artistas plásticos Jael Airasca y Ariel Ocampo crearon un imponente mural de casi 200 metros cuadrados en el distribuidor de El Tropezón.

La obra, encarada por encargo de la empresa Camino de las Sierras como parte de un programa de puesta en valor de los puentes, fue concebida para brindar una bienvenida artística al Santo Padre, quien ingresará a la capital provincial por el sector de la avenida Circunvalación.

Ariel Ocampo detalló este miércoles a Cadena 3 que la iniciativa buscó plasmar arte urbano local en un punto neurálgico y representativo para la ciudad.

Junto a Jael Airasca y un equipo de trabajo, los creadores comenzaron a ensamblar ideas para diseñar una composición plenamente integrada al paisaje urbano, logrando que los propios vecinos del sector participen y acompañen el proceso de creación de la obra.

El diseño reúne tres símbolos fundamentales de la espiritualidad y la cultura local: la figura del pontífice, la imagen del Santo Cura Brochero y un poncho artesanal representativo de la identidad provincial.

La representación de este tejido textil se inspiró en el trabajo de Eric Rojas, un tejedor artesanal de Traslasierra, complementando la composición con las sierras y las tonalidades características del paisaje cordobés.

Por su parte, Jael Airasca resaltó la cálida recepción por parte de los conductores y transeúntes que saludan al pasar, subrayando la alegría que genera la intervención del espacio público a través del arte urbano.

La artista afirmó que la propuesta trasciende la figura papal al conectar de manera auténtica con raíces culturales compartidas por todos los cordobeses, integrando la devoción hacia Brochero con el valor del trabajo artesanal del interior provincial.

Ubicado en un punto estratégico por el que transitará la comitiva desde el aeropuerto hacia el predio de FAdeA, el mural de casi 200 metros cuadrados busca contarle al mundo quiénes son los cordobeses y cuáles son sus raíces.

Entrevista de "Amamos Argentina".