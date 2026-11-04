Tomás Etcheverry avanza a octavos en el Masters 1000 de París tras vencer a De Miñaur

FOTO: Tomás Etcheverry jugará octavos de final de un Masters 1000 por tercera vez en el año.

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El tenista argentino Tomás Etcheverry (31°) logró uno de los triunfos más significativos de su carrera al vencer en sets corridos al australiano Alex De Miñaur (9°), en la segunda ronda del Masters 1000 de París.

El jugador platense se impuso con un marcador de 7-6 (2) y 6-3, después de dos horas de partido. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este resultado marca un importante paso en su carrera.

Etcheverry, quien tuvo un gran inicio en este torneo al eliminar al ruso Andrey Rublev, ha demostrado su capacidad para superar desafíos en un cuadro complicado, dejando atrás a dos rivales destacados para llegar a los octavos de final.

Este es un año clave para el tenista, ya que logró su primer título ATP en el 500 de Río de Janeiro en febrero. Ahora, disputará los octavos de final de un torneo de esta magnitud por cuarta vez en la temporada, habiendo alcanzado esta fase anteriormente en Miami, Montecarlo y Madrid.

Con este triunfo, Etcheverry ha alcanzado su mejor resultado en el Masters de París-Bercy en su cuarta participación. Tras eliminar a un tenista veloz como De Miñaur, su próximo oponente será el australiano Rinky Hijikata (83°), quien sorprendió al eliminar al reconocido Novak Djokovic (11°).

El partido que definirá su clasificación a cuartos de final se llevará a cabo este jueves 5 de noviembre a las 10:00 (horario argentino) en la cancha 1 del club parisino.

Por su parte, Thiago Tirante (53°), que ha tenido un excelente año, incluyendo su participación en dos series con la Selección Argentina en la Copa Davis, no pudo avanzar en el torneo y fue derrotado en la segunda ronda por el alemán Jan-Lennard Struff (39°) tras casi dos horas y media de juego, con un resultado final de 7-6 (5), 3-6 y 6-7 (3).

Agencia NA