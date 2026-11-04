El dramático último mensaje que le envió a su novio la copiloto antes de estrellarse en Palm Beach
Nathalia Filgueiras, de 20 años, alertó a su prometido sobre las condiciones del vuelo minutos antes de caer. Los angustiantes audios dentro de la cabina.
04/11/2026 | 14:21Redacción Cadena 3
FOTO: Nathalia Gadelha tenía 20 años.
Un desgarrador mensaje de texto enviado por la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, reveló las peligrosas condiciones meteorológicas que enfrentó el Learjet 60 antes de precipitarse a tierra el domingo en una zona residencial de Palm Beach, Florida.
El accidente no dejó sobrevivientes y provocó la muerte de las nueve personas a bordo, además de la evacuación de 600 vecinos.
A las 12:40, apenas diez minutos antes del impacto fatal, Filgueiras le escribió a su novio: “Tengo turbulencia, tengo hielo”.
Poco después, la aeronave, que viajaba desde Austin hacia las Bahamas, perdió el control y descendió casi 27.000 pies en aproximadamente un minuto.
Registros de audio de la cabina captaron los instantes finales donde el capitán recitaba el Padrenuestro mientras la copiloto advertía la tragedia: “Nos vamos a estrellar contra el suelo (...) ¡Cuidado, Jeff! Santo cielo, se nos acabó el tiempo”.
A pesar de su corta edad, Filgueiras contaba con más de 1.300 horas de vuelo y había obtenido su licencia de piloto en la secundaria.
En la tragedia fallecieron los dos tripulantes, un grupo de amigos y una familia entera de Texas integrada por el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, sus dos hijas pequeñas y la niñera de la familia, Anita María Cetina.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar los factores técnicos del abrupto descenso.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un Learjet 60 se precipitó a tierra en Palm Beach, Florida, causando la muerte de las nueve personas a bordo.
¿Quién era la copiloto? La copiloto era Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, con más de 1.300 horas de vuelo.
¿Cuándo se produjo el accidente? El accidente ocurrió el domingo, a las 12:40, diez minutos antes del impacto.
¿Dónde sucedió el accidente? El accidente tuvo lugar en una zona residencial de Palm Beach, Florida.
¿Por qué es relevante la investigación? Las autoridades investigan los factores técnicos del abrupto descenso del avión.