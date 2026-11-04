En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 Mundo

El dramático último mensaje que le envió a su novio la copiloto antes de estrellarse en Palm Beach

Nathalia Filgueiras, de 20 años, alertó a su prometido sobre las condiciones del vuelo minutos antes de caer. Los angustiantes audios dentro de la cabina.

04/11/2026 | 14:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Nathalia Gadelha tenía 20 años.

FOTO: Nathalia Gadelha tenía 20 años.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un desgarrador mensaje de texto enviado por la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, reveló las peligrosas condiciones meteorológicas que enfrentó el Learjet 60 antes de precipitarse a tierra el domingo en una zona residencial de Palm Beach, Florida

El accidente no dejó sobrevivientes y provocó la muerte de las nueve personas a bordo, además de la evacuación de 600 vecinos.

A las 12:40, apenas diez minutos antes del impacto fatal, Filgueiras le escribió a su novio: “Tengo turbulencia, tengo hielo”. 

Poco después, la aeronave, que viajaba desde Austin hacia las Bahamas, perdió el control y descendió casi 27.000 pies en aproximadamente un minuto. 

Registros de audio de la cabina captaron los instantes finales donde el capitán recitaba el Padrenuestro mientras la copiloto advertía la tragedia: “Nos vamos a estrellar contra el suelo (...) ¡Cuidado, Jeff! Santo cielo, se nos acabó el tiempo”.

A pesar de su corta edad, Filgueiras contaba con más de 1.300 horas de vuelo y había obtenido su licencia de piloto en la secundaria. 

En la tragedia fallecieron los dos tripulantes, un grupo de amigos y una familia entera de Texas integrada por el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, sus dos hijas pequeñas y la niñera de la familia, Anita María Cetina

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar los factores técnicos del abrupto descenso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un Learjet 60 se precipitó a tierra en Palm Beach, Florida, causando la muerte de las nueve personas a bordo.

¿Quién era la copiloto? La copiloto era Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, con más de 1.300 horas de vuelo.

¿Cuándo se produjo el accidente? El accidente ocurrió el domingo, a las 12:40, diez minutos antes del impacto.

¿Dónde sucedió el accidente? El accidente tuvo lugar en una zona residencial de Palm Beach, Florida.

¿Por qué es relevante la investigación? Las autoridades investigan los factores técnicos del abrupto descenso del avión.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf