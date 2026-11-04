José Octavio Bordón: "La alineación de Milei debe cambiar por razones económicas y de respeto"
El exembajador argentino en EE. UU. analizó la derrota electoral de Trump, advirtió sobre los riesgos diplomáticos del Gobierno y sugirió buscar interlocutores con los demócratas.
04/11/2026 | 13:49Redacción Cadena 3
FOTO: Milei y Trump.
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Elecciones en EE.UU. 2026
El exembajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordón, analizó el escenario político tras la derrota de Donald Trump y advirtió que la política exterior impulsada por el presidente Javier Milei atraviesa un momento crítico.
En diálogo con Cadena 3, el diplomático enfatizó que la administración libertaria debe revisar sus posicionamientos internacionales y abandonar la subordinación personalista.
Bordón atribuyó la caída del mapa republicano a factores económicos clave, como el aumento del precio de los combustibles derivado del conflicto en Oriente Medio y el manejo de los aranceles, sumado al descontento social por la gestión migratoria.
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El presidente del EXIM Bank elogió el rumbo económico de Milei y destacó el potencial del corredor Andes-Atlántico, que incluye iniciativas de minería, energía e infraestructura.
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Según el exfuncionario, la victoria demócrata en distritos clave como Kansas, Texas o Michigan evidencia un cambio estructural que complicará las gestiones financieras unilaterales de la Casa Blanca.
Respecto al impacto directo sobre Argentina, el diplomático señaló que la mayor fragilidad para el gobierno de Milei será de índole económica.
Advirtió que la Casa Rosada deberá nombrar nuevos interlocutores para entablar puentes con el Partido Demócrata y moderar sus desacuerdos públicos con líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva o Pedro Sánchez, para no comprometer el financiamiento exterior ni las relaciones comerciales estratégicas.
Lectura rápida
¿Quién analizó el escenario político tras la derrota de Donald Trump?
El exembajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordón, realizó el análisis.
¿Qué advirtió Bordón sobre la política exterior de Milei?
Advirtió que atraviesa un momento crítico y debe revisar sus posicionamientos internacionales.
¿Qué factores atribuyó Bordón a la caída del mapa republicano?
Factores económicos como el aumento del precio de los combustibles y el descontento social por la gestión migratoria.
¿Qué distritos evidencian un cambio estructural en la victoria demócrata?
Distritos clave como Kansas, Texas y Michigan muestran este cambio.
¿Cuál será la mayor fragilidad para el gobierno de Milei?
La mayor fragilidad será de índole económica, según Bordón.