En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Elecciones en EE.UU. 2026 Notas

José Octavio Bordón: "La alineación de Milei debe cambiar por razones económicas y de respeto"

El exembajador argentino en EE. UU. analizó la derrota electoral de Trump, advirtió sobre los riesgos diplomáticos del Gobierno y sugirió buscar interlocutores con los demócratas.

04/11/2026 | 13:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Milei y Trump.

FOTO: Milei y Trump.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. José Octavio Bordón: "La alineación de Milei debe cambiar por razones económicas y de respeto"

    Elecciones en EE.UU. 2026

    Episodios

El exembajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordón, analizó el escenario político tras la derrota de Donald Trump y advirtió que la política exterior impulsada por el presidente Javier Milei atraviesa un momento crítico.

En diálogo con Cadena 3, el diplomático enfatizó que la administración libertaria debe revisar sus posicionamientos internacionales y abandonar la subordinación personalista.

Bordón atribuyó la caída del mapa republicano a factores económicos clave, como el aumento del precio de los combustibles derivado del conflicto en Oriente Medio y el manejo de los aranceles, sumado al descontento social por la gestión migratoria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el exfuncionario, la victoria demócrata en distritos clave como Kansas, Texas o Michigan evidencia un cambio estructural que complicará las gestiones financieras unilaterales de la Casa Blanca.

Respecto al impacto directo sobre Argentina, el diplomático señaló que la mayor fragilidad para el gobierno de Milei será de índole económica.

Advirtió que la Casa Rosada deberá nombrar nuevos interlocutores para entablar puentes con el Partido Demócrata y moderar sus desacuerdos públicos con líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva o Pedro Sánchez, para no comprometer el financiamiento exterior ni las relaciones comerciales estratégicas.

Lectura rápida

¿Quién analizó el escenario político tras la derrota de Donald Trump?
El exembajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordón, realizó el análisis.

¿Qué advirtió Bordón sobre la política exterior de Milei?
Advirtió que atraviesa un momento crítico y debe revisar sus posicionamientos internacionales.

¿Qué factores atribuyó Bordón a la caída del mapa republicano?
Factores económicos como el aumento del precio de los combustibles y el descontento social por la gestión migratoria.

¿Qué distritos evidencian un cambio estructural en la victoria demócrata?
Distritos clave como Kansas, Texas y Michigan muestran este cambio.

¿Cuál será la mayor fragilidad para el gobierno de Milei?
La mayor fragilidad será de índole económica, según Bordón.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf