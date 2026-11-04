Irán celebra revés de Trump en elecciones de EE.UU. y novedades desde Oriente Medio

FOTO: Iraníes celebran revés de Trump en elecciones de EEUU y otras noticias de Oriente Medio

Funcionarios iraníes se sintieron envalentonados el miércoles tras un duro revés electoral para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos líderes en el ámbito internacional especulan sobre si Washington podría poner fin a su conflicto con Irán.

En el contexto de esta situación, los rebeldes hutíes en Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, afirmaron haber llevado a cabo ataques contra un aeropuerto en la capital saudí, Riad. Por su parte, el ejército israelí reportó haber atacado a dos individuos en Líbano, resultando en la muerte de uno de ellos.

Las reacciones en Irán fueron de celebración tras el resultado electoral en Estados Unidos, donde los votantes, preocupados por la guerra y el aumento de los precios del combustible, otorgaron a los demócratas el control del Congreso, lo que representa un duro golpe para Trump y el Partido Republicano.

El principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, expresó en un mensaje en X que "los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y respaldamos este mensaje". Sin embargo, advirtió que si el gobierno de Estados Unidos ignora esta señal, "aprenderá que nuestro NO viene con una pesadilla".

Por otro lado, el líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, minimizó las expectativas de un cambio en la política estadounidense hacia la República Islámica.

La región se encuentra en estado de alerta ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude operaciones militares a gran escala contra Irán. Las conversaciones para evitar que se reanuden los combates continúan.

El clima de hostilidad se evidenció en Teherán, donde miles de personas marcharon en una manifestación organizada por el gobierno para conmemorar el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en 1979. Durante la protesta, manifestantes progubernamentales quemaron banderas estadounidenses e israelíes, al tiempo que coreaban consignas como "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel".

En Yemen, los hutíes anunciaron haber atacado el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad, aunque sin presentar pruebas. El portavoz militar hutí, Yahya Saree, afirmó que lanzaron un misil balístico hacia el aeropuerto, causando lo que describió como "grandes daños" en la terminal. Además, informó que se disparó un dron contra una instalación de radar y un misil balístico contra un centro de mando y control en la provincia de Jazan.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente estas afirmaciones. El Ministerio de Información saudí no respondió a una solicitud de comentarios al respecto.

La Defensa Civil saudí emitió alertas en Riad durante la noche y otras advertencias de posible "peligro" en Jazan y Najran a primera hora del miércoles.

Los hutíes han atacado repetidamente instalaciones petroleras y logísticas, así como aeropuertos en Arabia Saudí, como parte de su estrategia para contrarrestar lo que consideran un "bloqueo" del reino sobre Yemen.

En Líbano, el Ministerio de Salud informó que un ataque contra una motocicleta en la localidad de Qabrikha dejó un muerto y un herido. El ejército israelí confirmó haber "atacado a dos sospechosos que estaban observando a soldados de las FDI", aunque no ofreció más detalles sobre el incidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.