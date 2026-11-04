Cuatro gobernadores negros electos en EE.UU. ejercerán simultáneamente por primera vez en la historia

FOTO: Por primera vez en la historia de Estados Unidos cuatro gobernadores negros electos ejercerán sus funciones simultáneamente

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Por primera vez en la historia de Estados Unidos, cuatro gobernadores negros electos ejercerán sus funciones simultáneamente.

Este hito histórico se produce tras la reelección del gobernador demócrata Wes Moore en Maryland, la victoria del representante republicano Byron Donalds en la gobernación de Florida y el triunfo de la demócrata Keisha Lance Bottoms en Georgia, según reportes de NBC News.

Horas después, David Crowley logró la victoria en la contienda por la gobernación de Wisconsin, convirtiéndose así en el cuarto gobernador negro en ganar la noche del martes.

Antes de estas victorias, los únicos gobernadores negros en la historia de Estados Unidos habían sido Wes Moore; Deval Patrick, un demócrata que fue elegido gobernador de Massachusetts en 2006; y Doug Wilder, un demócrata que ocupó el cargo en Virginia en 1989. Sin embargo, ninguno de ellos había ejercido el cargo simultáneamente.

En una entrevista con NBC News el mes pasado, Byron Donalds destacó la importancia histórica de su candidatura, afirmando: "Desde una perspectiva más amplia, se ha hablado mucho en política durante las últimas dos décadas sobre la raza. Obviamente, el país ha tenido episodios muy negativos en su historia relacionados con la raza". Agregó: "Me siento honrado de ocupar este cargo, pero creo que dice mucho más sobre el estado de Florida que sobre mí".

Además, Bottoms, Donalds, Moore y Crowley podrían ser acompañados por otro candidato negro de un partido importante en la boleta electoral, el fiscal general del estado, Aaron Ford, quien se postula contra el actual gobernador republicano Joe Lombardo en Nevada.

Otros no lograron el éxito en sus respectivas carreras

En Carolina del Sur, otro demócrata negro, el representante estatal Jermaine Johnson, perdió la contienda por la gobernación ante el republicano Alan Wilson.

Del lado republicano, el representante John James no logró el triunfo ante la demócrata Jocelyn Benson, y la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, perdió frente a la demócrata Amy Klobuchar.