Detenido por intentar sobornar a la Policía de la Ciudad tras ser sorprendido sin patente
El incidente se registró en la Avenida General Paz y Balbín, donde el conductor ofreció dinero a los agentes para evitar la infracción.
FOTO: Detenido por intentar sobornar a la Policía de la Ciudad tras ser sorprendido sin patente
Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Un hombre fue arrestado por la Policía de la Ciudad después de intentar sobornar a los agentes que lo detuvieron por manejar un vehículo sin la patente correspondiente. El suceso tuvo lugar en la Avenida General Paz y Balbín, en dirección al Río de la Plata, cuando los efectivos, que realizaban tareas de prevención, notaron un Citroën C4 gris que carecía de dominio y decidieron detenerlo para identificar al conductor.
Al comprobar la falta, los agentes se prepararon para labrar el acta de infracción y remitir el auto. En ese instante, el conductor alegó que el vehículo "estaba vendido" y trató de persuadir a los policías para que no procedieran con la multa.
El hombre ofreció, entre otros argumentos, dinero a los agentes: "Te doy plata, te doy plata para el almuerzo, ¿no aceptan plata ustedes? Te doy el noventa por ciento", expresó el imputado, sin advertir que estaba siendo grabado por uno de los efectivos.
Ante esta situación, los policías consultaron a la Unidad de Flagrancia Norte, liderada por Alejandro García, quien autorizó la detención del individuo por el delito de cohecho activo. Además, se procedió a elaborar el acta de infracción municipal y a remitir el vehículo al corralón correspondiente.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Avenida General Paz?
Un conductor fue detenido por intentar sobornar a la Policía de la Ciudad tras ser detenido por circular sin patente.
¿Quién fue arrestado?
Un hombre que conducía un Citroën C4 gris sin la patente colocada.
¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente ocurrió el 4 de noviembre de 2026.
¿Dónde se realizó la detención?
La detención se llevó a cabo en la Avenida General Paz y Balbín, Buenos Aires.
¿Por qué fue detenido?
El conductor intentó sobornar a los agentes para evitar una infracción por la falta de patente.
[Fuente: Noticias Argentinas]