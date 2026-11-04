FOTO: Detenido por intentar sobornar a la Policía de la Ciudad tras ser sorprendido sin patente

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Un hombre fue arrestado por la Policía de la Ciudad después de intentar sobornar a los agentes que lo detuvieron por manejar un vehículo sin la patente correspondiente. El suceso tuvo lugar en la Avenida General Paz y Balbín, en dirección al Río de la Plata, cuando los efectivos, que realizaban tareas de prevención, notaron un Citroën C4 gris que carecía de dominio y decidieron detenerlo para identificar al conductor.

Al comprobar la falta, los agentes se prepararon para labrar el acta de infracción y remitir el auto. En ese instante, el conductor alegó que el vehículo "estaba vendido" y trató de persuadir a los policías para que no procedieran con la multa.

El hombre ofreció, entre otros argumentos, dinero a los agentes: "Te doy plata, te doy plata para el almuerzo, ¿no aceptan plata ustedes? Te doy el noventa por ciento", expresó el imputado, sin advertir que estaba siendo grabado por uno de los efectivos.

Ante esta situación, los policías consultaron a la Unidad de Flagrancia Norte, liderada por Alejandro García, quien autorizó la detención del individuo por el delito de cohecho activo. Además, se procedió a elaborar el acta de infracción municipal y a remitir el vehículo al corralón correspondiente.