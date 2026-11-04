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La angustiante búsqueda de Axel González: la madre pide respuestas a seis meses de su desaparición

María Gómez recorrió el barrio Malvinas Argentinas, en Resistencia, junto a autoridades policiales en busca de su hijo desaparecido.

04/11/2026 | 20:31Redacción Cadena 3

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La angustiante búsqueda de Axel González: la madre pide respuestas a seis meses de su desaparición

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Resistencia, 4 de noviembre (NA) -- María Gómez hizo un desgarrador llamado a quienes tienen información sobre la desaparición de su hijo, Axel González, al exigir que le digan "si está muerto". La madre, tras seis meses de búsqueda, no puede aceptar que su hijo esté "tirado por ahí como un perro".

Este miércoles, Gómez recorrió el barrio Malvinas Argentinas, en la capital chaqueña, junto a integrantes de la División Búsqueda de Personas, distribuyendo folletos informativos entre los vecinos. La mujer destacó que la recompensa por información que conduzca a su hijo ha aumentado a 15 millones de pesos, indicando que aunque no es una suma exorbitante, puede servir como un incentivo para quienes puedan ayudar.

En declaraciones a la prensa local, subrayó que "no quiero que el caso de mi hijo quede en el olvido, quiero que todo el Chaco sepa lo que le pasó a Axel". La angustia de María es palpable, y su determinación por encontrar respuestas es inquebrantable.

Gómez identificó a tres policías que, según ella, están relacionados con la desaparición de su hijo, aclarando que no generaliza sobre la fuerza: "No digo que todos los policías son malos, porque no es así". Sin embargo, pide a quienes están involucrados que "digan dónde está, no puedo dejarlo tirado por ahí". La madre es consciente de la gravedad de la situación, afirmando que hace casi seis meses que no recibe noticias sobre su hijo.

La última vez que Axel González fue visto fue en la madrugada del 17 de mayo, cuando caminaba junto a un amigo. Al percibir la presencia de un patrullero en la zona de Fontana, se asustó y salió corriendo. Desde ese momento, su paradero es desconocido.

Lectura rápida

¿Quién es la madre que busca respuestas?
María Gómez es la madre de Axel González, quien desapareció hace seis meses.

¿Qué pide María Gómez?
Ella pide que le digan si su hijo está muerto, ya que no puede dejarlo sin sepultura.

¿Dónde ocurrió la búsqueda?
La búsqueda se realizó en el barrio Malvinas Argentinas, en Resistencia.

¿Cuánto es la recompensa ofrecida?
La recompensa por información sobre Axel ha aumentado a 15 millones de pesos.

¿Cuándo fue la última vez que vieron a Axel?
Axel fue visto por última vez el 17 de mayo, cuando huyó de un patrullero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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