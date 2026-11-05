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El Burgos destinará la recaudación del partido ante Tenerife a la familia de Jesús de Miguel

El club blanquinegro ha convocado a sus hinchas para respaldar a los seres queridos del delantero fallecido, en un gesto de solidaridad y apoyo emocional.

05/11/2026 | 15:05Redacción Cadena 3

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Burgos Club de Fútbol

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El Burgos ha hecho público un comunicado donde confirma que toda la recaudación del próximo partido contra el Tenerife será destinada a la familia del delantero fallecido, Jesús de Miguel.

Este encuentro, que forma parte de la jornada 31 de la Segunda División de España, se llevará a cabo en el estadio de El Plantío durante el fin de semana del 20 y 21 de marzo de 2027.

La directiva del club ha expresado su profundo pesar, señalando que la pérdida de Demi ha afectado profundamente a toda la institución.

En este difícil momento, el club busca brindar apoyo a la familia, especialmente a su pequeña hija, enviando un mensaje de solidaridad y cariño a través de esta iniciativa.

La directiva ha reconocido que ninguna asistencia material puede llenar el vacío que deja la ausencia de un padre.

Aun así, han resaltado que el deporte tiene la capacidad de unir a las personas en momentos críticos.

Por lo tanto, el apoyo de la comunidad deportiva estará destinado a la hija del jugador, con el objetivo de contribuir a su futuro.

El Burgos ha invitado a los aficionados a llenar las gradas de El Plantío para crear un abrazo colectivo que represente a la familia blanquinegra.

La idea es que cada entrada vendida contribuya económica y emocionalmente a un mensaje de cercanía que perdure más allá del partido.

Para finalizar el comunicado, el Burgos extendió sus condolencias a los familiares, compañeros de equipo y a los aficionados del Tenerife, cerrando con un mensaje conmovedor: "Por Jesús. Por su familia. Por su hija... Con todo nuestro corazón".

Lectura rápida

¿Qué anunció El Burgos?
El Burgos destinará toda la recaudación del partido contra el Tenerife a la familia de Jesús de Miguel, delantero fallecido.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se disputará el 20 y 21 de marzo de 2027 en el estadio de El Plantío.

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?
El objetivo es brindar apoyo económico y emocional a la familia del jugador fallecido, especialmente a su hija.

¿Cómo se invita a los hinchas a participar?
El club convoca a los hinchas a llenar el estadio y transformar las gradas en un abrazo colectivo.

¿Qué mensaje final envió el club?
El Burgos expresó sus condolencias y cerró con la frase: "Por Jesús. Por su familia. Por su hija... Con todo nuestro corazón".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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