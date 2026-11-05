La dura sanción que podría enfrentar Montiel tras su expulsión en el Superclásico

En el reciente Superclásico, el defensor de River Plate, Gonzalo Montiel, recibió una tarjeta roja directa tras la derrota de su equipo ante Boca Juniors por 2 a 0, y se enfrenta a la posibilidad de ser sancionado por tres fechas.

Esta sanción es la que más consenso genera entre los miembros del Tribunal de Disciplina, considerando que se trata de una acción catalogada como "juego brusco grave".

Si la sanción se concreta en tres fechas, Montiel no solo se perdería el último partido de la fase regular contra Aldosivi, sino que también estaría ausente en el encuentro de octavos de final y, en caso de avanzar, en un posible partido de cuartos del Torneo Clausura 2026.

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Este Superclásico estuvo rodeado de controversias, especialmente por la actuación del árbitro Nicolás Ramírez, quien fue objeto de críticas por parte de la dirigencia de River, liderada por el presidente Stefano Di Carlo. La expulsión de Montiel ha generado un amplio debate sobre la equidad de las decisiones arbitrales.

Una de las principales controversias en torno a la tarjeta roja de Montiel radica en la diferencia de criterio mostrada por el árbitro, ya que Lautaro Blanco había realizado una falta similar minutos antes y solo recibió una tarjeta amarilla.

La expulsión de Montiel, además de ser juzgada por "juego brusco grave", se ve agravada por sus gestos hacia los hinchas locales al abandonar el campo de juego de la Bombonera, lo que podría llevar a que se le impongan hasta tres fechas de sanción.

La decisión final sobre su sanción se conocerá en las próximas horas, tras una reunión del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Si se confirma una sanción de tres fechas, el defensor, quien fue fundamental en la final del Mundial de Qatar 2022, se perdería no solo la última fecha del Clausura, sino también el partido de octavos de final, y en caso de avanzar, tampoco podría jugar en los cuartos de final. Si River no supera la fase de eliminación, Montiel se vería obligado a ausentarse en la primera fecha del Apertura 2027.