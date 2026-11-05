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Pasaron de producir miel a desarrollar una crema facial con veneno de abejas sin sacrificarlas

Bee Natural es un emprendimiento de Ceres, Santa Fe y buscaron cómo aprovechar la apitoxina, el veneno que producen las abejas, para desarrollar nuevos productos.

05/11/2026 | 14:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Bee Natural produce una crema facial con veneno de abejas sin sacrificarlas.

FOTO: Bee Natural produce una crema facial con veneno de abejas sin sacrificarlas.

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    Audio. Pasaron de producir miel a desarrollar una crema facial con veneno de abejas sin sacrificarlas

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Bee Natural es un emprendimiento de Ceres, Santa Fe, con más de 15 años de trayectoria en la actividad apícola. Su titular, Juan Dukart, comenzó a investigar cómo aprovechar la apitoxina, el veneno que producen las abejas, para desarrollar nuevos productos. 

Junto a la bióloga Luciana Bollati y otros profesionales crearon una crema facial que busca aprovechar las propiedades regenerativas, antioxidantes y antiinflamatorias atribuidas a esta sustancia. El veneno se extrae mediante pequeñas pulsaciones eléctricas sobre una placa de vidrio colocada en las colmenas, sin que las abejas pierdan su aguijón ni mueran durante el procedimiento. 

Su socia fundadora, Florencia Paulón, destaca la importancia de cuidar a las abejas durante el proceso de extracción. "Juan, que es licenciado en apicultura, es el encargado de la extracción y el procesamiento de la apitoxina, que es nuestro principio activo de la crema facial que producimos", explicó Paulón a Cadena 3. La técnica utilizada asegura que las abejas no mueran durante la extracción del veneno, un aspecto fundamental del proyecto.

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El proyecto demandó dos años de desarrollo y recibió asistencia técnica del Gobierno de Santa Fe. Además, accedieron a un crédito de 12 millones de pesos para avanzar con la producción. La elaboración se realiza en un laboratorio habilitado por ANMAT.

El proceso de comercialización comenzó tras años de investigación y desarrollo. "Nuestro objetivo siempre era tener un producto que esté regulado, que nosotros podamos comercializarlo y que en este caso, al ser un cosmético, que ANMAT lo apruebe", agregó Florencia.

Inicialmente apuntan a vender por internet y posteriormente llegar a farmacias y comercios. A futuro buscan desarrollar nuevos productos con posibles aplicaciones terapéuticas, aunque sus beneficios clínicos todavía requieren investigación y validación.

La pitoxina tiene múltiples beneficios para la piel, incluyendo propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas. "Se asocia mucho con el cuidado de la piel, con el tema de arrugas, disminuye el área y la profundidad de arrugas", comentó Paulón.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Qué es Bee Natural? Es un emprendimiento de Ceres, Santa Fe, dedicado a la actividad apícola y con más de 15 años de trayectoria.

¿Quién es el titular de Bee Natural? El titular es Juan Dukart, quien investiga el uso de la apitoxina para desarrollar nuevos productos.

¿Cuánto tiempo demandó el desarrollo del proyecto? El proyecto demandó dos años de desarrollo.

¿Dónde se elabora la crema facial? La elaboración se realiza en un laboratorio habilitado por ANMAT.

¿Cuál es el objetivo de Bee Natural? El objetivo es comercializar un producto regulado y aprobado por ANMAT, inicialmente a través de internet.

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