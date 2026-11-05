La hija de Daniel Bifulco pidió "respeto" tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos

FOTO: La foto que compartió Luciana, la hija de Daniel Bifulco.

La hija de Daniel Bifulco, el actor y humorista recordado por haber integrado el trío Los Jaimitos, pidió respeto y consideración hacia su familia tras la muerte de su padre.

Luciana Bifulco, bailarina que compartió escenarios con él, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el acompañamiento recibido y delimitó el manejo de la información.

“Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros”.

En el mismo posteo, acompañado por una foto junto a su padre, escribió: “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó. Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo. Gracias por acompañarnos y mantener vivo su recuerdo”.

Quién era Daniel Bifulco

Bifulco tenía 56 años y era conocido por su paso por el trío humorístico Los Jaimitos, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, en Videomatch. En los últimos años se mantuvo activo en el circuito del humor y la magia.

Durante la temporada 2026 de La Magia de la Risa, en Mar del Plata, compartió escenario con su hija Luciana, con Pablo Cabaleiro (el Mago Sin Dientes), Flavio Gastaldi (Hijitus) y su hermano Juan Bifulco.

Hasta el martes, el humorista había publicado en Instagram el anuncio de un nuevo proyecto para el verano en la ciudad balnearia. En la madrugada del miércoles fue encontrado sin vida en su domicilio. Las primeras informaciones apuntan a un posible infarto, aunque la familia aún no comunicó de manera oficial las causas del deceso.

El adiós de sus colegas

Varios artistas del medio lo despidieron en redes. El Mago Sin Dientes escribió: “Un día muy triste. Hasta siempre, amigo. Gran persona y excelente profesional, Dani Bifulco. QEPD”. Flavio Gastaldi lo recordó como “mi querido amigo y compañero”, mientras que otros colegas compartieron fotos y mensajes de despedida destacando su calidad humana y profesional.

La familia pidió que se respete su duelo y que cualquier novedad se conozca únicamente a través de sus canales oficiales.