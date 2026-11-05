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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Cadena 3 ya está en Paysandú: expectativa por la llegada de argentinos para la misa del Papa

El cruce internacional concentra los preparativos ante el ingreso de peregrinos que viajarán desde distintos puntos del país para participar de la celebración del sábado.

05/11/2026 | 07:36Redacción Cadena 3 Rosario

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El cruce internacional entre Argentina y Uruguay.

FOTO: El cruce internacional entre Argentina y Uruguay.

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La llegada del papa León XIV a Uruguay genera expectativa en la región y anticipa un importante movimiento en el paso fronterizo que conecta Colón, en Entre Ríos, con Paysandú. Por ese cruce se espera que ingresen miles de argentinos para participar de la primera misa del pontífice en territorio uruguayo, prevista para el sábado 7 de noviembre.

Cadena 3 llegó hasta el lugar, donde funcionan los controles de Aduana y Migraciones, con apoyo de Gendarmería Nacional. Los viajeros deberán presentar la documentación correspondiente tanto del vehículo como de todas las personas que integren el grupo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las previsiones indican que el mayor flujo de vehículos y peregrinos se concentrará entre este jueves y el viernes, especialmente durante las horas previas a la celebración religiosa. El paso internacional se prepara para recibir una demanda superior a la habitual por la convocatoria del Papa.

La misa en Paysandú tendrá una capacidad prevista para 50.000 personas y, según los datos relevados este miércoles, ya contaba con 25.000 reservas. El cruce Colón-Paysandú será uno de los principales accesos para los argentinos que quieran participar del encuentro.

Informe de Agustín Dadamio.

Lectura rápida

¿Qué evento moviliza a los estudiantes? La visita del papa León XIV a Uruguay.

¿Quiénes participan del viaje? Un grupo de 47 alumnos de un colegio católico de Bella Vista, acompañados por docentes.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El sábado 7 de noviembre, cuando el papa celebrará una misa en Paysandú.

¿Dónde se alojarán los estudiantes? En un establecimiento educativo que les prestará sus instalaciones en Paysandú.

¿Por qué modificaron su itinerario original? Para poder recibir al papa en Uruguay en lugar de hacerlo en Buenos Aires, lo que complicaba el cronograma del viaje.

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