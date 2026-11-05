El Paraná superó los cuatro metros en Rosario y alcanzó su mayor altura de 2026
El registro del puerto local mostró cinco centímetros más que el miércoles. El INA anticipa que la tendencia continuará durante las próximas semanas.
05/11/2026 | 10:10Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Amanece en el río Paraná.
El río Paraná llegó a los 4,04 metros frente a Rosario, según la medición de este jueves 5 de noviembre en la escala hidrométrica del puerto local. De esta manera, superó por primera vez la barrera de los cuatro metros en lo que va del año y registró su mayor altura de 2026.
La marca representa una suba de cinco centímetros respecto del miércoles, cuando el nivel había sido de 3,99 metros. La tendencia continúa en ascenso y el Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que el río siga creciendo durante las próximas semanas.
Por el momento, el Paraná permanece por debajo del nivel de alerta para Rosario, establecido en cinco metros. Sin embargo, la crecida ya tiene impacto en los clubes de la costa, donde se redujeron los espacios de playa y comenzaron a reforzar las medidas de prevención y seguridad ante la proximidad de la temporada de verano.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el río Paraná? El río Paraná alcanzó los 4,04 metros frente a Rosario, superando por primera vez la barrera de los cuatro metros en 2026.
¿Quién realizó la medición del río? La medición fue realizada por el puerto local de Rosario.
¿Cuándo se registró esta altura? La altura fue registrada el jueves 5 de noviembre.
¿Dónde se encuentra el nivel de alerta del río? El nivel de alerta para Rosario está establecido en cinco metros.
¿Por qué es importante esta medición? La crecida del Paraná impacta en los clubes de la costa, reduciendo espacios de playa y aumentando las medidas de prevención ante la temporada de verano.