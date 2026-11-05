El Paraná superó los cuatro metros en Rosario y alcanzó su mayor altura de 2026

El río Paraná llegó a los 4,04 metros frente a Rosario, según la medición de este jueves 5 de noviembre en la escala hidrométrica del puerto local. De esta manera, superó por primera vez la barrera de los cuatro metros en lo que va del año y registró su mayor altura de 2026.

La marca representa una suba de cinco centímetros respecto del miércoles, cuando el nivel había sido de 3,99 metros. La tendencia continúa en ascenso y el Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que el río siga creciendo durante las próximas semanas.

Por el momento, el Paraná permanece por debajo del nivel de alerta para Rosario, establecido en cinco metros. Sin embargo, la crecida ya tiene impacto en los clubes de la costa, donde se redujeron los espacios de playa y comenzaron a reforzar las medidas de prevención y seguridad ante la proximidad de la temporada de verano.