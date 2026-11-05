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Una sargento de policía persiguió a dos motochorros, fue reducida, llevada a un descampado y abusada

Una policía de 46 años fue interceptada en la capital provincial tras intentar recuperar su teléfono. Los delincuentes la golpearon, la llevaron a un descampado y permanecen prófugos.  

05/11/2026 | 09:42Redacción Cadena 3

Perspectiva Santiago del Estero

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Descampado, atarecer, (imagen ilustrativa creada con IA).

FOTO: Descampado, atarecer, (imagen ilustrativa creada con IA).

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Una sargento de la Policía de Santiago del Estero, de 46 años, denunció que fue brutalmente golpeada y abusada sexualmente por dos delincuentes a los que persiguió tras sufrir el robo de su celular. 

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del martes en la zona sur de la capital provincial.

La víctima, que cumple funciones en la Comisaría Tercera y se encontraba de licencia anual, regresaba a su domicilio en motocicleta cuando fue interceptada por los motochorros

Lejos de desistir, decidió seguirlos hasta inmediaciones del barrio Los Inmigrantes para intentar reducir a uno de los sospechosos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Arrastrada a un descampado y con graves lesiones

De acuerdo con la denuncia judicial, el cómplice intervino en defensa de su compañero y ambos la redujeron a golpes. Posteriormente, los agresores la arrastraron hacia un sector oscuro y despoblado, donde concretaron el abuso sexual antes de darse a la fuga.

La mujer fue hallada en estado de extrema vulnerabilidad y asistida de urgencia por personal del SEASE, que la trasladó al Hospital Regional. Los profesionales médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, además de múltiples hematomas en la pelvis, piernas, espalda y pecho.

Investigación en curso y búsqueda de los prófugos

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Daniela Yslas, titular de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. La funcionaria judicial ordenó rigurosos peritajes forenses para recolectar evidencias que permitan dar con los responsables.

Hasta el momento, los dos sospechosos continúan prófugos de la Justicia y no se reportaron detenciones vinculadas al hecho que conmociona a la fuerza de seguridad provincial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una sargento de la Policía de Santiago del Estero fue golpeada y abusada sexualmente tras perseguir a delincuentes que le robaron su celular.

¿Quiénes están involucrados? La víctima es una sargento de 46 años y los agresores son dos delincuentes que continúan prófugos.

¿Cuándo sucedió el hecho? El violento episodio ocurrió durante la madrugada del martes.

¿Dónde tuvo lugar el ataque? El ataque se llevó a cabo en la zona sur de la capital provincial, cerca del barrio Los Inmigrantes.

¿Cómo se encuentra la víctima? La mujer fue trasladada al Hospital Regional con un traumatismo encéfalo craneano y múltiples hematomas.

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