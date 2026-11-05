Una diputada libertaria propone que se escuchen los latidos del feto antes de decidir un aborto

La diputada nacional de La Libertad Avanza Alida Ferreyra presentó un proyecto de ley denominado “Latidos”, que propone incorporar una instancia obligatoria de información y escucha de la actividad cardíaca del embrión o feto antes de que una persona gestante decida realizar una interrupción voluntaria del embarazo.

La iniciativa busca modificar la Ley 27.610, sancionada en diciembre de 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, e incorporar dos artículos para establecer nuevas condiciones dentro del proceso de información y consentimiento previo a la práctica.

“Juré como diputada ‘por la vida’ y cumplo”, expresó Ferreyra en sus redes sociales al anunciar la presentación del proyecto.

La legisladora, abogada e integrante del bloque oficialista, se identifica con el sector denominado “celeste”, que se opone al aborto legal.

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Juré como diputada "por la vida" y cumplo. Presentamos el proyecto de ley para protegerla desde el primer latido. El aborto deshumanizó al niño por nacer, cuyo corazón latiendo merece ser escuchado y sentido antes de cualquier decisión. #LeyLatidos https://t.co/e9HFwOkpBB — Alida Ferreyra ?? (@AlidaFerreyraU) November 5, 2026

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Qué establece el proyecto “Latidos”

La propuesta plantea incorporar los artículos 6 bis y 6 ter a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El primero establecería que el profesional de la salud que intervenga deberá brindar información verbal, clara, comprensible, objetiva y científicamente validada sobre el desarrollo gestacional, de acuerdo con la edad del embarazo.

Esa información deberá incluir la existencia o inexistencia de actividad cardíaca embrionaria o fetal detectable y su significado clínico.

El segundo punto establece que, cuando la actividad cardíaca pueda detectarse técnicamente, el establecimiento de salud deberá disponer de los medios necesarios para que la persona gestante pueda escucharla antes de firmar el consentimiento informado.

El texto sostiene que esa escucha constituirá una instancia previa obligatoria dentro del proceso de información y consentimiento y que deberá quedar registrada en la historia clínica.

De esta manera, el proyecto no plantea directamente la derogación de la ley vigente, sino la incorporación de un procedimiento obligatorio previo a la realización de una interrupción voluntaria del embarazo.

El debate sobre el aborto dentro de La Libertad Avanza

La presentación de Ferreyra se inscribe en una postura que tiene respaldo dentro de un sector del oficialismo, aunque hasta el momento no se había traducido en una iniciativa legislativa impulsada desde el Gobierno para modificar sustancialmente la legislación vigente.

Uno de los antecedentes fue el proyecto de la diputada santafesina Rocío Bonacci, quien había propuesto derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En aquella oportunidad, desde la Casa Rosada se habían desmarcado rápidamente de la iniciativa.

El tema también había vuelto a la discusión pública en agosto, cuando Javier Milei cuestionó el aborto legal durante un discurso en el Council of the Americas. En esa oportunidad, el Presidente vinculó la caída de la natalidad en Argentina con la interrupción voluntaria del embarazo y criticó a los sectores que impulsaron su legalización.