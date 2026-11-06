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Un automovilista volcó en la ruta 33, a la altura de la Curva de la Muerte

El siniestro ocurrió durante la madrugada, en jurisdicción de Soldini. El conductor sufrió traumatismos leves y fue derivado al Hospital Centenario.

06/11/2026 | 08:32Redacción Cadena 3 Rosario

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El Fiat Palio rojo que volcó en la ruta 33.

FOTO: El Fiat Palio rojo que volcó en la ruta 33.

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Un automovilista de 30 años resultó herido este viernes a la madrugada tras volcar con su Fiat Palio rojo en la ruta 33, a la altura de la denominada Curva de la Muerte, en jurisdicción de Soldini. El siniestro ocurrió alrededor de las 3.15.

Según manifestó el conductor, circulaba solo cuando sufrió un desperfecto mecánico que le hizo perder el control del vehículo y terminar sobre la banquina. No habría intervenido ningún otro rodado.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Pérez, personal del Sies y agentes de Tránsito de esa localidad. El hombre fue asistido en el lugar y se encontraba estable.

Los profesionales diagnosticaron traumatismos leves en el tórax y en una de sus piernas. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Centenario para recibir atención médica.

Lectura rápida

¿Quién resultó herido en el accidente? Un automovilista de 30 años.

¿Qué vehículo conducía? Un Fiat Palio rojo.

¿Dónde ocurrió el siniestro? En la ruta 33, a la altura de la Curva de la Muerte, en Soldini.

¿Cuándo sucedió el accidente? Alrededor de las 3.15 de la madrugada del viernes.

¿Qué diagnóstico recibió el conductor? Sufrió traumatismos leves en el tórax y en una de sus piernas.

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