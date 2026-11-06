Un automovilista volcó en la ruta 33, a la altura de la Curva de la Muerte

FOTO: El Fiat Palio rojo que volcó en la ruta 33.

Un automovilista de 30 años resultó herido este viernes a la madrugada tras volcar con su Fiat Palio rojo en la ruta 33, a la altura de la denominada Curva de la Muerte, en jurisdicción de Soldini. El siniestro ocurrió alrededor de las 3.15.

Según manifestó el conductor, circulaba solo cuando sufrió un desperfecto mecánico que le hizo perder el control del vehículo y terminar sobre la banquina. No habría intervenido ningún otro rodado.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Pérez, personal del Sies y agentes de Tránsito de esa localidad. El hombre fue asistido en el lugar y se encontraba estable.

Los profesionales diagnosticaron traumatismos leves en el tórax y en una de sus piernas. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Centenario para recibir atención médica.