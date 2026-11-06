Javkin destacó la reforma de seguridad y puso como ejemplo la recuperación de celulares robados

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, expresó su conformidad con la aprobación legislativa del paquete de leyes impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y remarcó la importancia de contar con herramientas concretas para combatir el delito. El mandatario local señaló que la votación tuvo un respaldo amplio, incluso de sectores por fuera de Unidos.

Javkin planteó que los cambios tecnológicos obligan a revisar los marcos legales que regulan el accionar de las fuerzas de seguridad. Como ejemplo, mencionó los casos de robos de teléfonos celulares en los que las víctimas pueden conocer la ubicación del dispositivo, pero no siempre se puede intervenir de manera inmediata para recuperarlo.

“Hay mecanismos que hay que modificar legislativamente para, en ese caso, poder ir en forma directa al lugar y recuperar el teléfono. No esperar situaciones que después interviene un fiscal y interviene un juez”, sostuvo.

El intendente consideró que la reforma permite acercar las herramientas legales a situaciones cotidianas y mejorar la respuesta ante delitos frecuentes. También destacó el aporte de las discusiones durante el tratamiento parlamentario: “Lo bueno de lo que salió ayer en la Legislatura es, en el debate, haber aportado garantías a quienes tenían alguna duda de cómo esto iba a funcionar”.

Por último, vinculó los cambios normativos con el uso de tecnología para perseguir delitos y mencionó otros escenarios, como la detección de personas que circulan con armas de guerra en sus vehículos. Para Javkin, la nueva legislación debe permitir que los recursos disponibles se traduzcan en intervenciones más efectivas frente a hechos delictivos.

Informe de Fernando Carrafiello.