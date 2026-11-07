Julio Bocca, reconocido por Francia con un importante galardón cultural

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) - El bailarín argentino Julio Bocca fue distinguido por el gobierno de Francia con el grado de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, uno de los principales reconocimientos culturales de ese país, mientras que el prestigioso Prix de Lausanne anunció que lo premiará en 2027 por su trayectoria y su aporte a la danza internacional.

La ceremonia se realizó en la Embajada de Francia en Buenos Aires y estuvo encabezada por el embajador Romain Nadal, quien destacó la carrera del actual director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón y su contribución al intercambio cultural entre ambos países.

Bocca, quien ya había recibido el grado de Caballero de esa misma orden en 2015, agradeció la distinción y reafirmó su compromiso con la actividad artística. "He trabajado y sigo trabajando por el arte, por la danza, por la cultura, porque es lo más importante que una sociedad puede tener", expresó.

El reconocimiento coincide con la presentación de Manon, de Kenneth MacMillan, en el Teatro Colón, con la participación de Dorothée Gilbert y Hugo Marchand, figuras del Ballet de la Ópera de París. La obra posee un significado especial para Bocca, quien se despidió del American Ballet Theatre en 2006 con ese título, junto a Alessandra Ferri.

Por otra parte, el Prix de Lausanne anunció que le otorgará el Lifetime Achievement Award 2027, un premio que reconoce las contribuciones excepcionales al mundo de la danza.

La distinción será entregada el 6 de febrero durante la gala final de la 55ª edición del certamen, en Suiza, y se sumará a los numerosos reconocimientos obtenidos por Bocca desde su consagración internacional con la medalla de oro en el Concurso de Ballet de Moscú de 1985.

Creado en 2017, el galardón fue concedido anteriormente a destacadas figuras de la danza, entre ellas John Neumeier y Jean-Christophe Maillot.