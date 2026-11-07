Rosario Central busca el título de Campeón de Liga: qué resultados necesita para consagrarse

Rosario Central recibirá este sábado a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 16 del Torneo Clausura, con la posibilidad de quedarse con el título de Campeón de Liga. El equipo dirigido por Jorge Almirón suma 59 puntos en la tabla anual y se ubica tercero, a una unidad de Boca y Argentinos Juniors, que también disputarán sus respectivos compromisos.

El escenario más favorable para el Canalla es conseguir una victoria en el Gigante de Arroyito y esperar que ninguno de sus dos competidores directos gane. Boca enfrentará a Defensa y Justicia, mientras que Argentinos Juniors recibirá a Huracán. Si ambos dejan puntos en el camino, Central podrá quedarse con la consagración.

También existe una posibilidad matemática en caso de empate ante el conjunto cordobés, aunque requiere una combinación mucho más difícil: Argentinos Juniors deberá perder y Boca caer por una diferencia superior a seis goles frente a Defensa y Justicia.

Central llega a esta definición después de una importante recuperación futbolística: ganó siete de sus últimos ocho partidos y empató el restante. Además, tiene asegurada su clasificación a los playoffs del Clausura, donde comparte el liderazgo de la Zona B con Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, con 31 puntos cada uno.