Rosario Central busca el título de Campeón de Liga: qué resultados necesita para consagrarse
El equipo de Jorge Almirón recibe a Estudiantes de Río Cuarto y depende también de lo que ocurra en los partidos de Boca y Argentinos Juniors para quedarse con la consagración.
07/11/2026 | 12:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gastón Ávila, jugador de Rosario Central.
Rosario Central recibirá este sábado a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 16 del Torneo Clausura, con la posibilidad de quedarse con el título de Campeón de Liga. El equipo dirigido por Jorge Almirón suma 59 puntos en la tabla anual y se ubica tercero, a una unidad de Boca y Argentinos Juniors, que también disputarán sus respectivos compromisos.
El escenario más favorable para el Canalla es conseguir una victoria en el Gigante de Arroyito y esperar que ninguno de sus dos competidores directos gane. Boca enfrentará a Defensa y Justicia, mientras que Argentinos Juniors recibirá a Huracán. Si ambos dejan puntos en el camino, Central podrá quedarse con la consagración.
También existe una posibilidad matemática en caso de empate ante el conjunto cordobés, aunque requiere una combinación mucho más difícil: Argentinos Juniors deberá perder y Boca caer por una diferencia superior a seis goles frente a Defensa y Justicia.
Central llega a esta definición después de una importante recuperación futbolística: ganó siete de sus últimos ocho partidos y empató el restante. Además, tiene asegurada su clasificación a los playoffs del Clausura, donde comparte el liderazgo de la Zona B con Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, con 31 puntos cada uno.
Lectura rápida
¿Qué equipo jugará este sábado?
Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.
¿Quién dirige a Rosario Central?
El equipo es dirigido por Jorge Almirón.
¿Cuántos puntos tiene Rosario Central en la tabla anual?
Central suma 59 puntos.
¿Dónde se jugará el partido?
El partido se jugará en el Gigante de Arroyito.
¿Qué necesita Rosario Central para ser campeón?
Necesita ganar y que Boca y Argentinos Juniors no ganen sus partidos.