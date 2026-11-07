Boca recibe a Defensa y Justicia en busca del título de Campeón de Liga en la Bombonera

Boca recibirá este sábado a Defensa y Justicia desde las 17.30 en la Bombonera, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, con la posibilidad de conquistar el título de Campeón de Liga, que se otorga al equipo que termina primero en la tabla anual.

El partido se disputará en el estadio Alberto J. Armando, tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino y contará con Yamil Possi a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Además, contará con la cobertura en vivo de Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas.

El conjunto dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena comparte la cima de la clasificación anual con Argentinos Juniors: ambos suman 60 puntos, pero Boca tiene una amplia ventaja en la diferencia de gol. Por eso, una victoria lo dejaría prácticamente con el trofeo asegurado, salvo que el equipo de La Paternal consiga una goleada que revierta esa distancia.

La definición también incluye a Rosario Central, que llega con 59 unidades. En simultáneo con el encuentro de la Bombonera, Argentinos recibirá a Huracán y el equipo rosarino se medirá como local con Estudiantes de Río Cuarto.

• Seguilo en vivo por Cadena 3

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La pelea por el Campeonato de Liga forma parte de un cierre de temporada que mantiene a Boca con aspiraciones en cuatro competencias. Además de la tabla anual, el Xeneize es uno de los candidatos a conquistar el Clausura, está en la final de la Copa Sudamericana y en las semifinales de la Copa Argentina.

Ese escenario alimenta la posibilidad de obtener una cuádruple corona, aunque el objetivo inmediato será resolver el compromiso frente al equipo de Florencio Varela.

Defensa y Justicia, conducido por Julio Vaccari, llega en un buen momento: ocupa el cuarto puesto de la Zona A con 28 puntos y un triunfo le permitiría superar a Boca en la clasificación del grupo.

El Halcón también tiene un objetivo en la tabla anual, en la que marcha undécimo. Busca sumar para mejorar sus posibilidades de acceder a una competencia internacional, con la Copa Sudamericana como una de las metas.

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• La probable formación de Boca

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Julio Vaccari aún no confirmó la formación.

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