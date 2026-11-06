Falleció Sebastián Lelio, el destacado cineasta argentino que hizo historia en el cine chileno

FOTO: Murió Sebastián Lelio, el cineasta nacido en Mendoza que llevó al cine chileno a ganar su primer Oscar.

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El director, guionista y productor Sebastián Lelio, reconocido por su obra Una mujer fantástica, la película que le otorgó a Chile su primer premio Oscar en 2018, falleció este viernes a los 52 años en Santiago, donde residía. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado.

El deceso ocurrió en su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes, y fue comunicado por su pareja, la actriz Amalia Kassai, quien indicó que el fallecimiento se debió a "motivos de salud". Sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias o las causas específicas de su muerte. La familia solicitó respeto por su privacidad durante este difícil momento.

Nacido en Mendoza, Argentina, Lelio se trasladó a Chile durante su infancia, donde desarrolló la mayor parte de su carrera y se convirtió en uno de los realizadores más reconocidos de la cinematografía chilena. Su trabajo ganó proyección internacional al abordar historias centradas en vínculos personales, identidad, libertad individual y conflictos sociales.

Su consagración llegó con Una mujer fantástica (2017), protagonizada por Daniela Vega, que en 2018 ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, convirtiéndose en la primera producción chilena en alcanzar este reconocimiento. La película narra la historia de Marina, una mujer trans que enfrenta la muerte de su pareja y los prejuicios, la discriminación y el rechazo de su entorno familiar.

La obra también recibió el Oso de Plata al mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Berlín, consolidando a Lelio como una figura de referencia en el cine latinoamericano contemporáneo.

Antes de alcanzar este reconocimiento, el director había logrado notoriedad con Gloria (2013), protagonizada por Paulina García, quien obtuvo el Oso de Plata a la mejor actriz en Berlín. Este filme retrata a una mujer de mediana edad que busca reconstruir su vida afectiva y personal, y tuvo una adaptación estadounidense titulada Gloria Bell (2018), también dirigida por Lelio y protagonizada por Julianne Moore.

Su filmografía incluyó otras destacadas obras como La sagrada familia (2005), Navidad (2009), El año del tigre (2011), Desobediencia (2017), que cuenta con la participación de Rachel Weisz y Rachel McAdams, y El prodigio (2022), protagonizada por Florence Pugh, una producción ambientada en la Irlanda del siglo XIX que aborda el caso de una niña que asegura sobrevivir sin alimentarse.

En 2025, Lelio presentó La ola, un musical inspirado en las movilizaciones feministas de Chile en 2018, regresando a una narrativa conectada con la realidad social y política de su país.

La noticia de su fallecimiento ha generado una fuerte repercusión en el ámbito cultural chileno, donde se destaca el aporte del realizador a la difusión internacional de la cinematografía chilena y el papel de su obra en la representación de problemáticas sociales y diversidad.

La familia Lelio Kassai y Campos Watt emitió un mensaje en el que expresaron su dolor por la pérdida y recordaron al cineasta por su significativa contribución a la cultura chilena.