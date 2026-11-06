FOTO: Narda Lepes invita a la Marcha del Orgullo: "El amor que daremos, va a sobrar para el papa"

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- La chef Narda Lepes utilizó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a participar en la Marcha del Orgullo LGBT, que se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre. En un emotivo video, la reconocida cocinera destacó que la movilización representa un acto de resistencia frente al odio y afirmó que "el amor que vamos a dar, va a sobrar hasta para el papa".

"Este sábado 7, cuando el odio avanza, el orgullo es resistencia", comenzó Lepes, citando el lema oficial de la marcha. En su mensaje, la chef enfatizó que el amor que se manifestará ese día será abundante y que "va a sobrar hasta para el papa".

Para concluir su mensaje, Narda dejó un cálido: "Nos vemos ahí". Su compromiso con causas de igualdad de derechos y reivindicaciones de género es conocido, ya que ha participado activamente en diversas movilizaciones, incluyendo el 8 de marzo, apoyando la legalización del aborto y luchando contra la discriminación.

En 2021, después de la denuncia de abuso sexual contra el chef Pablo Massey, Lepes se pronunció sobre la violencia en el ámbito gastronómico, abogando por la creación de mecanismos de comunicación seguros que permitan a las trabajadoras denunciar maltratos sin temor a represalias.

En entrevistas anteriores, la chef ha manifestado que utiliza su influencia pública de forma consciente para abordar temas de género y promover la igualdad.