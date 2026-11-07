Copa Libertadores y Sudamericana 2027: todos los clasificados y los cupos que faltan definirse

La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura comenzó a definir el mapa de los equipos argentinos que jugarán las copas internacionales de 2027. Con varios lugares ya asegurados, todavía quedan cupos que dependerán de los campeones de las competencias locales y de posibles clasificaciones automáticas.

La Copa Libertadores tiene seis plazas para los equipos argentinos y cuatro ya tienen dueño: Belgrano, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors. Las dos restantes corresponderán al campeón del Torneo Clausura y al ganador de la Copa Argentina.

En la Copa Sudamericana, en cambio, ya están confirmados los seis representantes argentinos por su ubicación en la Tabla Anual: Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez, River, Instituto y Lanús.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los cuatro clasificados a la Copa Libertadores 2027

Belgrano fue el primer equipo argentino en asegurar su participación en el máximo torneo continental. El Pirata obtuvo el boleto tras consagrarse campeón del Torneo Apertura, luego de vencer a River en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes.

A ese lugar se sumaron Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors, que finalizaron entre los tres primeros de la Tabla Anual. El Xeneize se quedó con el primer puesto luego de vencer agónicamente a Defensa y Justicia por 1-0, con un gol de Enner Valencia en tiempo agregado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta manera, los cuatro equipos que ya tienen su clasificación asegurada son:

Belgrano: campeón del Torneo Apertura (Argentina 1).

Boca Juniors: primero de la Tabla Anual.

Rosario Central: segundo de la Tabla Anual.

Argentinos Juniors: tercero de la Tabla Anual.

Los dos lugares restantes serán para el campeón del Clausura y el ganador de la Copa Argentina. En esta última competencia siguen en carrera Boca, Banfield y Platense.

Existe una particularidad: Boca puede liberar una plaza si gana la Copa Argentina y también se consagra en la Copa Sudamericana o en el Torneo Clausura. En ese escenario, Platense podría heredar el lugar correspondiente al campeón de la Copa Argentina y clasificarse como Argentina 3.

Además, si Estudiantes de La Plata o Boca Juniors ganan sus respectivas finales continentales de 2026, también conseguirán la clasificación automática a la Libertadores 2027.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los seis argentinos que jugarán la Copa Sudamericana

La distribución de los boletos para la Sudamericana está más definida. Los seis equipos que consiguieron su clasificación por su ubicación en la Tabla Anual son:

Independiente Rivadavia: cuarto puesto.

Gimnasia y Esgrima La Plata: quinto puesto.

Vélez Sarsfield: sexto puesto.

River Plate: séptimo puesto.

Instituto: octavo puesto.

Lanús: noveno puesto.

Los equipos que todavía esperan por un lugar

Detrás de los clasificados, hay otros clubes que siguen atentos a las definiciones del Clausura y la Copa Argentina, ya que podrían beneficiarse de eventuales movimientos en los cupos.

Entre ellos aparecen Defensa y Justicia, Barracas Central, Estudiantes de La Plata e Independiente.

La resolución de los torneos locales y de las finales internacionales pendientes terminará de completar el cuadro argentino para las competencias continentales de 2027.

Por ahora, Belgrano, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors tienen asegurada su presencia en la Libertadores, mientras que Independiente Rivadavia, Gimnasia, Vélez, River, Instituto y Lanús representarán al país en la Sudamericana.