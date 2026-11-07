León XIV advierte sobre la secularización y la indiferencia religiosa en Montevideo

Buenos Aires, 7 noviembre (NA)- El papa León XIV expresó este sábado su preocupación por el aumento de la secularización y la indiferencia religiosa en diversas sociedades, durante una vigilia de oración que reunió a miles de fieles en el Estadio Centenario de Montevideo, uno de los actos más significativos de su visita a Uruguay.

En su mensaje, el Pontífice abordó las dificultades que enfrentan muchas comunidades cristianas para transmitir la fe a las nuevas generaciones. Además, alertó sobre el creciente alejamiento de amplios sectores de la población de la vida religiosa.

"Estar con ustedes esta noche me permite compartir una reflexión sobre algo que experimentan muchas comunidades cristianas: el avance de la secularización y de una indiferencia religiosa cada vez más extendida. En muchos lugares, la fe ha dejado de transmitirse con la naturalidad de generaciones anteriores y crece el número de quienes atraviesan buena parte de su vida sin una relación habitual con la Iglesia ni con la práctica religiosa", subrayó.

León XIV también enfatizó que la dimensión espiritual es un aspecto fundamental de la experiencia humana y advirtió sobre los peligros de excluirla del ámbito público y cultural.

"Cuando se pretende construir un mundo sin Dios, se corre el riesgo de dejar también al hombre sin lugar", manifestó el Papa ante los asistentes que llenaron el emblemático estadio montevideano.

La vigilia incluyó momentos de oración, reflexiones y expresiones musicales, en el marco de una jornada que atrajo a peregrinos de distintos puntos de Uruguay y de países vecinos para participar de las actividades del Sumo Pontífice.