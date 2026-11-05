El roce de manos que valió más que mil palabras: Milei y Sánchez

Por Sergio Berensztein

Hay imágenes que no necesitan análisis. El saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid es una de ellas.

No fue un apretón de manos. Fue un roce protocolar, frío, breve. Al lado, el rey Felipe VI parecía el árbitro de un partido que nadie quiere jugar. La foto lo dice todo: dos presidentes que se miran de frente y, al mismo tiempo, se dan la espalda.

Milei llegó a Madrid con el peso de sus propias palabras. Hace pocas semanas había llamado a Sánchez “impresentable dictador” y “delincuente”. Hoy tuvo que estrechar (o rozar) la mano del mismo hombre al que le había dedicado esas calificaciones. El resultado fue el esperado: incomodidad visible, distancia manifiesta y una ausencia deliberada de las instancias sociales de la cumbre.

El presidente argentino eligió no participar de las reuniones más protocolares. Se perdió, entre otras cosas, una oportunidad de empujar el reclamo por Malvinas en un ámbito donde España —con su propio diferendo por Gibraltar— podría haber sido un interlocutor natural. Prefirió, en cambio, reunirse con Santiago Abascal, líder de Vox. La señal fue clara.

Estas cumbres, se sabe, rara vez resuelven problemas domésticos. Pero sí ofrecen escenarios de legitimación y de construcción de vínculos. Milei llegó a una cita devaluada: de los 22 países, diez presidentes faltaron, incluido Lula. Aun así, el costo simbólico de su actitud no es menor. En política internacional, las formas también comunican.

Hay líderes que pelean en público y después negocian en privado. Milei, en cambio, es de una transparencia casi brutal. Dice lo que piensa y después lo sostiene, incluso cuando el protocolo lo obliga a compartir espacio con quien acaba de denostar. Esa coherencia tiene un precio: el aislamiento relativo en espacios multilaterales donde la hipocresía diplomática sigue siendo moneda corriente.

La imagen del saludo en Madrid no es solo un momento incómodo. Es la radiografía de una diplomacia que privilegia la confrontación ideológica por sobre la construcción de puentes. Veremos, con el tiempo, si esa estrategia consolida poder o termina dejando a Argentina más sola en la mesa donde se discuten los temas que realmente importan.