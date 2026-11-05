Incendio en Nueva York: seis fallecidos y varios heridos tras el siniestro en Brooklyn

Buenos Aires, 5 noviembre (NA-Xinhua) — Seis personas perdieron la vida y siete resultaron heridas debido a un incendio que arrasó un edificio en la ciudad de Nueva York durante la madrugada de este jueves, según informaron las autoridades y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

El siniestro se inició poco antes de la 1:40 hora local (06:40 GMT) en un edificio residencial de dos pisos ubicado en el vecindario de Sunset Park, en Brooklyn, según detallaron funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York.

El fuego fue controlado aproximadamente tres horas después, y, de acuerdo con las autoridades, cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar del incidente, mientras que otras dos fallecieron tras ser trasladadas al hospital.

Entre los heridos se encuentran cuatro residentes y tres bomberos; según los funcionarios, el incendio aparentemente comenzó en el segundo piso antes de extenderse por el edificio.

Una batería de iones de litio fue encontrada en el lugar del incendio, aunque no está claro si fue la causa del mismo, informaron desde el Departamento de Bomberos. Se ha iniciado una investigación al respecto.