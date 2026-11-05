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La Revista del Cervantes llega a Mar del Plata con un elenco renovado y grandes cambios

La icónica Revista del Cervantes se presentará en Mar del Plata desde el 25 de diciembre con un elenco renovado, incluyendo a Lizy Tagliani y José María Listorti, y sin la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

05/11/2026 | 15:48Redacción Cadena 3

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La Revista del Cervantes llegará a la temporada marplatense con modificaciones en su elenco.

FOTO: La Revista del Cervantes llegará a la temporada marplatense con modificaciones en su elenco.

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Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- La multipremiada Revista del Cervantes se alista para desembarcar en la temporada marplatense con un elenco renovado, liderado por Lizy Tagliani, José María Listorti y Mariano Magnífico. La presentación está programada desde el 25 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2028.

El espectáculo llega tras una fuerte controversia por la suspensión de la obra en su sede original, el Teatro Nacional Cervantes. A pesar de ello, la producción incluirá bailarines, una orquesta y los clásicos diálogos de Enrique Pinti y Tato Bores, que anteriormente eran interpretados por Marco Antonio Caponi y Sebastián Suñé.

Ninguno de los actores mencionados formará parte del elenco actual, así como tampoco lo hará Mónica Antonópulos, quien ocupaba el papel protagónico. Además, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que solía ser parte fundamental del show, también ha sido reemplazada por un grupo de bailarines distintos.

En junio pasado, los actores y el equipo de la producción denunciaron despidos injustos relacionados con un posible acto de censura en el guion. A raíz de esto, solicitaron una explicación formal sobre su desvinculación. La Asociación Argentina de Actores y Actrices presentó una "Solicitud de explicaciones ante posible acto de censura" al secretario de Cultura de la Nación Argentina, Leonardo Cifelli, así como al director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, y al subdirector, Cristian Scotton.

En ese contexto, se temía que el espectáculo no se estrenara en Mar del Plata debido a la cancelación del elenco original por correo electrónico.

A pesar de las dificultades, el próximo mes, el espectáculo promete mantener su grandeza: "La revista es el teatro musical argentino por excelencia. Mar del Plata fue de las primeras ciudades del país en disfrutar de estos espectáculos populares que reúnen talentos diversos, cuadros musicales, comediantes, plumas y escaleras."

Hoy la revista vuelve a brillar con el esplendor de su época de oro gracias a la creación del Teatro Nacional Cervantes, que se propuso recuperar una parte querida de nuestro patrimonio, sostiene la sinopsis oficial.

El actual cuerpo de intérpretes promete ofrecer un valor artístico de calidad y estar a la altura de un espectáculo que ha sido multipremiado recientemente, aunque la cancelación de un evento de tal magnitud dejó sin respuestas a sus trabajadores.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué espectáculo se presentará en Mar del Plata?
La Revista del Cervantes se presentará en la ciudad costera con un elenco renovado.

¿Quiénes son los protagonistas del nuevo elenco?
Los nuevos protagonistas son Lizy Tagliani, José María Listorti y Mariano Magnífico.

¿Cuándo se llevará a cabo la presentación?
El espectáculo se presentará desde el 25 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2028.

¿Qué cambios se han realizado en el elenco?
No participarán Marco Antonio Caponi, Sebastián Suñé ni Mónica Antonópulos, y se ha renovado la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

¿Qué controversia rodea a la obra?
Hubo denuncias de despidos injustos relacionados con un posible acto de censura en el guion de la obra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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