Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre

El clima en CABA para este viernes 6 de noviembre se presenta con condiciones favorables para disfrutar del aire libre. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que puede generar una leve sensación de bochorno en algunas horas del día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte.

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. A lo largo de la jornada, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad. La humedad y el viento suave contribuirán a que el día se sienta agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que mantenga su dirección desde el norte, lo que ayudará a que las temperaturas se mantengan agradables durante el día. La presión atmosférica es de 1009 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones. El sábado 7 de noviembre se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 8, el clima mejorará, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 12° y 19°. El lunes 9, se espera un día similar, con mínimas de 11° y máximas de 18°. Sin embargo, el martes 10 podría traer lluvias moderadas, con temperaturas que irán de 18° a 22°.