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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre

Este viernes 6 de noviembre, Salta presentará temperaturas que oscilarán entre 13° y 33°. Se espera un día con cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves. La humedad será del 74%.

06/11/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 74%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy viernes 6 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 13° y una máxima de 33°. Durante el día, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 7 de noviembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 24°, con cielo cubierto. El domingo 8, las temperaturas oscilarán entre 10° y 25°, con nubes dispersas. El lunes 9, se espera un cielo despejado, con mínimas de 12° y máximas de 27°. Para el martes 10, se anticipa un día con pocas nubes, con mínimas de 13° y máximas de 31°. Finalmente, el miércoles 11, se pronostica un cielo despejado, con mínimas de 19° y máximas de 33°.

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