Central puede ser campeón: cómo será el operativo de seguridad ante los posibles festejos

Rosario Central recibirá este sábado desde las 17.30 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El partido puede terminar con la consagración del Canalla como campeón de la Liga, aunque para conseguirlo deberá ganar y esperar que Boca y Argentinos Juniors no sumen de a tres. Ante esa posibilidad, la provincia diagramó un operativo especial de seguridad.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez, confirmó que se implementará el dispositivo habitual de los últimos encuentros, con un estadio que tendrá una concurrencia cercana a su capacidad máxima. Sin embargo, explicó que habrá una particularidad vinculada con una posible entrega del trofeo: "Si llega a coronarse campeón el equipo de Rosario Central, hay que permanecer dentro del estadio el público, porque va a venir el presidente de la AFA a entregar el premio".

En ese sentido, Velázquez indicó que se organizará un despliegue específico para recibir al titular de la AFA y garantizar el desarrollo de la ceremonia. También aclaró que el club no permitirá el ingreso de personas que permanezcan fuera del estadio y quieran sumarse a los festejos. "Va a ser un evento para los que están dentro del estadio. La gente que vaya a festejar en las adyacencias no va a poder ingresar", advirtió.

El funcionario también mencionó que Rosario tendrá otras actividades masivas durante el fin de semana, entre ellas una fiesta electrónica en el complejo Metropolitano. En ese marco, señaló que los operativos de seguridad contemplan tanto los acontecimientos deportivos como las propuestas culturales y recreativas previstas en la ciudad.