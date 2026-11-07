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Perrone y Morelli se preparan para el GP de Qatar en Moto3: posiciones clasificatorias

Los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli se enfrentarán en la carrera del GP de Qatar, programada para el domingo a las 10:00, tras clasificar en undécimo y decimoctavo lugar respectivamente.

07/11/2026 | 13:33Redacción Cadena 3

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Valentín Perrone clasificó undécimo en la Moto3.

FOTO: Valentín Perrone clasificó undécimo en la Moto3.

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Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) – En el marco del Gran Premio de Qatar, los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli culminaron la sesión de clasificación en el undécimo y decimoctavo puesto, respectivamente, en la categoría Moto3.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Perrone, quien compite con la escudería KTM y representa a la academia de Red Bull, registró un tiempo de 2:03.644. Por su parte, Morelli se quedó a casi tres segundos del líder, con un tiempo de 2:05.221.

La pole position fue ocupada por el español Máximo Quiles, piloto del equipo Aspar, quien marcó un tiempo de 2:02.288. Quiles busca su duodécimo triunfo de la temporada, ya que ha asegurado previamente el título mundial.

Tras una serie de tres carreras sin sumar puntos, excluyendo el Gran Premio de Australia que fue cancelado, Morelli se encuentra en una situación complicada, ocupando el sexto lugar en el campeonato. Su clasificación decimoctava no le permitirá avanzar fácilmente en la competencia.

Perrone, en cambio, se ubicó a solo 20 milésimas de entrar en el top 10, lo que le brinda la oportunidad de sumar puntos en esta séptima carrera consecutiva, dado que en Moto3 puntúan los 15 mejores de cada carrera.

La carrera de Moto3 se llevará a cabo el domingo a las 10:00 (hora argentina), seguida por la Moto2 a las 11:15 y la máxima categoría, Moto GP, a las 13:00.

Lectura rápida

¿Quiénes son los pilotos argentinos en la Moto3?
Valentín Perrone y Marco Morelli son los representantes argentinos en el Gran Premio de Qatar.

¿Qué posiciones clasificatorias obtuvieron?
Perrone terminó en undécimo lugar y Morelli en decimoctavo.

¿Cuál es el tiempo de clasificación de Perrone?
El tiempo de Perrone fue de 2:03.644.

¿Quién logró la pole position?
Máximo Quiles se quedó con la pole position al marcar un tiempo de 2:02.288.

¿Cuándo se disputará la carrera?
La carrera de Moto3 se llevará a cabo el domingo a las 10:00 (hora argentina).

[Fuente: Noticias Argentinas]

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