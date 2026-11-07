Newell's visita a Instituto en Córdoba con la clasificación asegurada y busca mejorar su posición

Newell's Old Boys visitará este sábado a Instituto desde las 22 en Córdoba, por la fecha 16 del Torneo Clausura. La Lepra ya aseguró su clasificación a los octavos de final y buscará sumar puntos para terminar lo más arriba posible en la tabla y conservar el sexto puesto. El encuentro se disputará en Alta Córdoba y será dirigido por Leandro Rey Hilfer.

El equipo de Frank Darío Kudelka llega con el objetivo cumplido de meterse entre los ocho mejores, luego de la derrota de San Lorenzo frente a Platense. Sin embargo, la victoria de Independiente ante Deportivo Riestra modificó las posiciones y desplazó al conjunto rosarino al séptimo lugar. Un triunfo le permitirá recuperar terreno de cara a los cruces eliminatorios.

Para este compromiso, el entrenador decidió preservar a Matías Cóccaro, quien sufrió un golpe en el pie y no estará disponible. Su lugar será ocupado por Juan Ignacio Ramírez. Además, el cuerpo técnico convocó a varios juveniles ante las ausencias de futbolistas que continúan en recuperación.

Por su parte, Instituto llega después de empatar 3-3 frente a Estudiantes en La Plata. El conjunto cordobés suma 33 puntos y lidera la Zona A, aunque necesita sostener esa posición en la última jornada.