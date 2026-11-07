FOTO: Sargento Corbalán salva a mujer de 76 años tras caer su auto al arroyo Doña Flora

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- Una oficial del Comando de Patrullas Ensenada llevó a cabo un heroico rescate en la mañana de este sábado cuando se lanzó al arroyo Doña Flora para rescatar a una mujer de 76 años atrapada en su vehículo, que había caído al agua.

La sargento Marcela Corbalán, junto a su compañera, la sargento Tamara Rodríguez, respondió a un llamado al 911 en la calle Antonio Silva, a la altura de la entrada 1 del arroyo, en el barrio Náutico de Ensenada.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el alerta fue recibido alrededor de las 8.20: un automóvil se había precipitado al arroyo con una persona en su interior. Al llegar al lugar, las oficiales observaron a una mujer atrapada dentro de un Ford Focus que se hundía.

Sin dudarlo, la sargento Corbalán se arrojó al arroyo, logró sacar a la conductora del vehículo y la llevó a resguardo hasta la calzada, acción que fue registrada por las cámaras de monitoreo.

Médicos del SAME brindaron asistencia a la mujer en el sitio y confirmaron que se encontraba en óptimas condiciones, al igual que la policía que la rescató.

El vehículo, por causas que se investigan, terminó sumergido en el arroyo, quedando semihundido junto a la orilla.