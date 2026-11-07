Sargento Corbalán salva a mujer de 76 años tras caer su auto al arroyo Doña Flora
La sargento Marcela Corbalán, del Comando de Patrullas Ensenada, se arrojó al agua y sacó del interior de un Ford Focus a una mujer de 76 años. Ambas están en óptimas condiciones.
FOTO: Sargento Corbalán salva a mujer de 76 años tras caer su auto al arroyo Doña Flora
Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) -- Una oficial del Comando de Patrullas Ensenada llevó a cabo un heroico rescate en la mañana de este sábado cuando se lanzó al arroyo Doña Flora para rescatar a una mujer de 76 años atrapada en su vehículo, que había caído al agua.
La sargento Marcela Corbalán, junto a su compañera, la sargento Tamara Rodríguez, respondió a un llamado al 911 en la calle Antonio Silva, a la altura de la entrada 1 del arroyo, en el barrio Náutico de Ensenada.
Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el alerta fue recibido alrededor de las 8.20: un automóvil se había precipitado al arroyo con una persona en su interior. Al llegar al lugar, las oficiales observaron a una mujer atrapada dentro de un Ford Focus que se hundía.
Sin dudarlo, la sargento Corbalán se arrojó al arroyo, logró sacar a la conductora del vehículo y la llevó a resguardo hasta la calzada, acción que fue registrada por las cámaras de monitoreo.
Médicos del SAME brindaron asistencia a la mujer en el sitio y confirmaron que se encontraba en óptimas condiciones, al igual que la policía que la rescató.
El vehículo, por causas que se investigan, terminó sumergido en el arroyo, quedando semihundido junto a la orilla.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Ensenada?
Una sargento se lanzó al arroyo Doña Flora para rescatar a una mujer de 76 años atrapada en su auto.
¿Quién realizó el rescate?
La sargento Marcela Corbalán del Comando de Patrullas Ensenada.
¿Cuándo ocurrió el hecho?
El rescate tuvo lugar el sábado 7 de noviembre alrededor de las 8.20 de la mañana.
¿Dónde sucedió el incidente?
En el arroyo Doña Flora, en el barrio Náutico de Ensenada.
¿Cómo se encuentra la mujer rescatada?
La mujer fue asistida y se encuentra en óptimas condiciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]