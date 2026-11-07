Violencia en Rosario: dos hombres fueron asesinados a balazos en pocas horas

Dos hombres fueron asesinados a balazos entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en Rosario y el cordón industrial. Los hechos ocurrieron con menos de seis horas de diferencia, en Capitán Bermúdez y en la zona de pasaje San Gerónimo y French, en Rosario.

El primero de los hechos ocurrió pasadas las 22:10 del viernes 6 de noviembre, cuando la Fiscal Luisina Paponi, de la Unidad Fiscal San Lorenzo, tomó intervención por el fallecimiento de Alexis Rodríguez, de 27 años, en calle Fray Luis Beltrán y Las Heras de Capitán Bermúdez.

Según los primeros datos de la investigación, llamados al 911 alertaron sobre la presencia de una persona herida dentro de un domicilio. Al llegar, el personal policial constató la situación y solicitó personal médico, que confirmó el fallecimiento. La víctima presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

La fiscal solicitó tareas investigativas y toma de testimonios, y dispuso que el Gabinete Criminalístico de la PDI realizara el relevamiento de la escena y la zona de influencia, donde se encontró material balístico que será enviado a peritar. Además, se ordenó la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario.

El segundo homicidio se registró en la madrugada de este sábado 7 de noviembre, alrededor de las 3:25, en la zona de pasaje San Gerónimo y French de Rosario. La investigación quedó a cargo de la Fiscal Marina Vigo, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2.

Los datos recabados hasta el momento indican que llamados al 911 informaron sobre una persona sin vida en una finca. Al arribar, el personal policial entrevistó a una persona que habría escuchado detonaciones en las cercanías. Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron a la víctima, identificada como Ramón Eduardo Gauna, de 38 años, desvanecida en el suelo. Personal sanitario llegó poco después y constató el fallecimiento, con múltiples heridas.

La fiscal comisionó al Gabinete Criminalístico para el resguardo de la zona, el relevamiento de cámaras, fotografías y croquis. En el lugar se hallaron dos vainas servidas que serán enviadas a peritar, y el cuerpo fue remitido al IML para la autopsia. Se dispusieron medidas tendientes a determinar la motivación del hecho y los posibles autores.