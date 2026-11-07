Rosario Central inauguró la tercera bandeja del estadio Gigante de Arroyito

Rosario Central inauguró este sábado la tercera bandeja del Gigante de Arroyito, una obra que amplía la capacidad del estadio en aproximadamente 3.500 localidades.

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La apertura se realizó horas antes del partido frente a Estudiantes de Río Cuarto, aunque de manera parcial: el proyecto todavía contempla la construcción de unos 50 palcos que no están terminados.

La ceremonia se llevó a cabo antes de la apertura de las puertas al público y contó con la presencia de integrantes de la comisión directiva. Los dirigentes realizaron el tradicional corte de cinta para formalizar la habilitación del nuevo sector.

La tercera bandeja comenzó a construirse este año. Desde la colocación de la primera columna hasta su inauguración transcurrieron aproximadamente 180 días.

El acceso a la tribuna se realiza por escaleras externas de más de 140 escalones. Desde el nuevo sector se obtiene una vista panorámica del campo de juego y del entorno del estadio, ubicado junto al río Paraná.

La habilitación de este sábado corresponde a una etapa del proyecto, que quedará completo una vez finalizados los aproximadamente 50 palcos previstos.