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Rosario Central inauguró la tercera bandeja del estadio Gigante de Arroyito

La habilitación de este sábado corresponde a una etapa del proyecto, que quedará completo una vez finalizados los aproximadamente 50 palcos previstos.    

07/11/2026 | 18:37Redacción Cadena 3

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Rosario Central inauguró la tercera bandeja del Gigante de Arroyito.

FOTO: Rosario Central inauguró la tercera bandeja del Gigante de Arroyito.

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Rosario Central inauguró este sábado la tercera bandeja del Gigante de Arroyito, una obra que amplía la capacidad del estadio en aproximadamente 3.500 localidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La apertura se realizó horas antes del partido frente a Estudiantes de Río Cuarto, aunque de manera parcial: el proyecto todavía contempla la construcción de unos 50 palcos que no están terminados.

La ceremonia se llevó a cabo antes de la apertura de las puertas al público y contó con la presencia de integrantes de la comisión directiva. Los dirigentes realizaron el tradicional corte de cinta para formalizar la habilitación del nuevo sector.

La tercera bandeja comenzó a construirse este año. Desde la colocación de la primera columna hasta su inauguración transcurrieron aproximadamente 180 días.

El acceso a la tribuna se realiza por escaleras externas de más de 140 escalones. Desde el nuevo sector se obtiene una vista panorámica del campo de juego y del entorno del estadio, ubicado junto al río Paraná.

La habilitación de este sábado corresponde a una etapa del proyecto, que quedará completo una vez finalizados los aproximadamente 50 palcos previstos.

Lectura rápida

¿Qué se inauguró? Se inauguró la tercera bandeja del Gigante de Arroyito.

¿Quién inauguró la bandeja? La inauguración fue realizada por Rosario Central.

¿Cuándo se realizó la inauguración? La inauguración se realizó este sábado.

¿Dónde se encuentra el estadio? El estadio está ubicado junto al río Paraná.

¿Por qué la inauguración fue parcial? La inauguración fue parcial porque aún faltan completar aproximadamente 50 palcos.

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