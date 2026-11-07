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TC Pick Up: El campeón Canapino con la Chevrolet S10 lideró la clasificación en La Plata

Hernán Palazzo (Toyota Hilux) y Thomas Ricciardi (Ford Ranger) fueron escoltas en el cierre del sábado. A las 10:40 de este domingo se largará la serie única y a las 14:00 la final en el "Mouras".

07/11/2026 | 20:15Redacción Cadena 3

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TC Pick Up: El campeón Canapino con la Chevrolet S10 lideró la clasificación.

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En este particular sistema clasificatorio que tienen las TC Pick Up, sobresalió Agustín Canapino que se quedó con el mejor tiempo y estará largando desde el mejor lugar en la grilla de partida de la serie única que se correrá este domingo previo a la final por la 10ª. fecha del certamen 2026 de la categoría.

Mariano Werner había dominado el primer corte en el que quedaron afuera, Diego Azar, Tomás Abdala y Diego De Carlo, en tanto que Agustín Canapino fue el màs veloz en el segundo corte en el que Gastón Mazzacane, Marco Dianda e Ignacio Fain no pudieron pasar a la face final.

Agustín Canapino, en tanto, con la Chevrolet S10 que le prepara el equipo Canning Motorsport, fue contundente y con una camioneta veloz y equilibrada, se quedó con la tanda marcando un tiempo de: 1.27.640/1000 que fue el mejor registro del día.

Segundo, a 147/1000 del piloto de Pinamar quedó Hernán Palazzo, con la Toyota del equipo EZE-B Team y compartirá la primera fila con Canapino, tercero, a 830/1000, Thomás Ricciardi, con la Ford Ranger del equipo SAP Team, cuarto, a 921/1000 se ubicó Otto Fritzler, con la Ford Ranger del Maquin Parts y quinto, Mariano Werner a 949/1000 del dueño de la pole, Agustín Canapino.

A las 10.40 hs. de este domingo se pondrá en marcha la serie única que recorrerá 5 vueltas al trazado de 4,265 kms. del autódromo platense con Agustín Canapino y Hernán Palazzo en la primera fila. Thomás Ricciardi y Otto Fritzler, en la segunda, Mariano Werner y Marco Dianda en la tercera, Ignacio Fain y Gastón Mazzacane en la cuarta y Diego Azar y Tomas Abdala en la quinta fila. Todo por la 10ª. fecha del certamen y 3ra. de la Copa de Oro Shell Helix.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa de ACTC Argentina.

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