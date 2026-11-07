TC Pick Up: El campeón Canapino con la Chevrolet S10 lideró la clasificación en La Plata

En este particular sistema clasificatorio que tienen las TC Pick Up, sobresalió Agustín Canapino que se quedó con el mejor tiempo y estará largando desde el mejor lugar en la grilla de partida de la serie única que se correrá este domingo previo a la final por la 10ª. fecha del certamen 2026 de la categoría.

Mariano Werner había dominado el primer corte en el que quedaron afuera, Diego Azar, Tomás Abdala y Diego De Carlo, en tanto que Agustín Canapino fue el màs veloz en el segundo corte en el que Gastón Mazzacane, Marco Dianda e Ignacio Fain no pudieron pasar a la face final.

Agustín Canapino, en tanto, con la Chevrolet S10 que le prepara el equipo Canning Motorsport, fue contundente y con una camioneta veloz y equilibrada, se quedó con la tanda marcando un tiempo de: 1.27.640/1000 que fue el mejor registro del día.

Segundo, a 147/1000 del piloto de Pinamar quedó Hernán Palazzo, con la Toyota del equipo EZE-B Team y compartirá la primera fila con Canapino, tercero, a 830/1000, Thomás Ricciardi, con la Ford Ranger del equipo SAP Team, cuarto, a 921/1000 se ubicó Otto Fritzler, con la Ford Ranger del Maquin Parts y quinto, Mariano Werner a 949/1000 del dueño de la pole, Agustín Canapino.

A las 10.40 hs. de este domingo se pondrá en marcha la serie única que recorrerá 5 vueltas al trazado de 4,265 kms. del autódromo platense con Agustín Canapino y Hernán Palazzo en la primera fila. Thomás Ricciardi y Otto Fritzler, en la segunda, Mariano Werner y Marco Dianda en la tercera, Ignacio Fain y Gastón Mazzacane en la cuarta y Diego Azar y Tomas Abdala en la quinta fila. Todo por la 10ª. fecha del certamen y 3ra. de la Copa de Oro Shell Helix.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa de ACTC Argentina.