Volvé a emocionarte con el relato del gol de Enner Valencia para darle el título a Boca
El relator de Cadena 3, Gustavo Vergara, hizo emocionar a los hinchas "Xeneizes" con un grito inolvidable que significó una nueva copa en su vitrina. Escuchá.
07/11/2026 | 19:55Redacción Cadena 3
FOTO: Enner Valencia festeja uno de sus goles en Boca. Foto: archivo.
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Audio. El gol del título de Enner Valencia ante Defensa y Justicia (Gustavo Vergara)
La Cadena del Gol
El relato del gol de Boca
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