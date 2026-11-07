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Volvé a emocionarte con el relato del gol de Enner Valencia para darle el título a Boca

El relator de Cadena 3, Gustavo Vergara, hizo emocionar a los hinchas "Xeneizes" con un grito inolvidable que significó una nueva copa en su vitrina. Escuchá.

07/11/2026 | 19:55Redacción Cadena 3

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Enner Valencia festeja uno de sus goles en Boca. Foto: archivo.

FOTO: Enner Valencia festeja uno de sus goles en Boca. Foto: archivo.

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  1.

    Audio. El gol del título de Enner Valencia ante Defensa y Justicia (Gustavo Vergara)

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