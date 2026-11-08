Torneo Clausura 2026: así están los posibles cruces de octavos de final y el camino hacia la final

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional ingresa en su etapa decisiva y el cuadro de los playoffs empieza a tomar forma. Con los resultados de la fase regular, quedaron perfilados los posibles cruces de octavos de final, aunque todavía hay enfrentamientos que deben ser confirmados oficialmente.

Entre los duelos que ya están definidos aparecen Instituto frente a Huracán, Boca contra Independiente Rivadavia y Rosario Central ante Gimnasia de Mendoza. En cambio, otros partidos todavía figuran como pendientes de confirmación, entre ellos los que podrían protagonizar River y Lanús, y Vélez y Belgrano.

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Los octavos de final se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. El objetivo de los 16 equipos clasificados será avanzar en el cuadro eliminatorio y llegar a la final, prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

Así está el cuadro de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

De acuerdo con las posiciones de las zonas, estos son los enfrentamientos que se perfilan para la primera instancia de los playoffs:

Parte izquierda del cuadro:

Instituto (1° de la Zona A) vs. Huracán (8° de la Zona B): confirmado.

River (4° de la Zona B) vs. Lanús (5° de la Zona A): pendiente de confirmación.

Argentinos Juniors (2° de la Zona B) vs. Independiente (7° de la Zona A): confirmado.

Vélez (3° de la Zona A) vs. Belgrano (6° de la Zona B): pendiente de confirmación.

Parte derecha del cuadro:

Rosario Central (1° de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° de la Zona A): confirmado.

Defensa y Justicia (4° de la Zona A) vs. Barracas Central (5° de la Zona B): pendiente de confirmación.

Boca (2° de la Zona A) vs. Independiente Rivadavia (7° de la Zona B): confirmado.

Gimnasia La Plata (3° de la Zona B) vs. Newell’s (6° de la Zona A): confirmado.

Instituto y Belgrano, con distintos escenarios en octavos

Los equipos cordobeses ya conocen a sus posibles rivales para el comienzo de los playoffs, aunque sus situaciones son diferentes.

Instituto tiene confirmado su enfrentamiento ante Huracán. La Gloria se aseguró el primer puesto de la Zona A tras empatar 2-2 con Newell’s en el Monumental de Alta Córdoba y tendrá como próximo objetivo avanzar a los cuartos de final.

Belgrano, en tanto, aparece en el cuadro con Vélez como posible adversario. El Pirata terminó sexto en la Zona B y podría visitar al Fortín, tercero de la Zona A, en caso de que se ratifique ese emparejamiento.

Todo depende del encuentro de Lanús este domingo ante Central Córdoba (19.30hs). Si gana por un gol, igualará la línea de Defensa y Justicia, pero si gana por dos goles o más, pasará a Vélez.

Cuándo se jugarían los octavos y dónde será la final

La primera ronda de los playoffs está prevista para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Los ocho equipos que consigan avanzar se clasificarán a los cuartos de final y continuarán en carrera por el título.

La definición del Torneo Clausura 2026 tiene fecha y escenario establecidos: será el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.