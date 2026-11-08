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Instituto, el puntero de la Zona A: se lo empató a Newell's sobre el final y sueña en grande

"La Gloria" igualó 2-2 en el Monumental de Alta Córdoba por la última fecha de la fase regular del Clausura. Matías Tissera marcó sobre el cierre y permitió conservar el invicto como local. En octavos enfrentará a Huracán.

08/11/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Suárez festeja su tanto ante Newell's en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Suárez festeja su tanto ante Newell's en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

Newells festeja en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Newells festeja en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

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Instituto empató 2-2 ante Newell’s este sábado en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, y cumplió sus dos objetivos: terminó como líder de la Zona A y mantuvo el invicto en su cancha.

El equipo dirigido por Diego Flores logró rescatar un punto sobre el final gracias a un gol de Matías Tissera, después de haber estado en desventaja. Facundo Suárez había abierto el marcador para el local, mientras que Walter Núñez y Walter Mazzantti anotaron para el conjunto rosarino.

Con este resultado, la Gloria aseguró el primer puesto de su grupo y disputará los octavos de final frente a Huracán.

Instituto empezó en ventaja, pero Newell’s reaccionó

El Albirrojo comenzó el partido con intensidad y encontró la apertura del marcador a los 8 minutos del primer tiempo. Facundo Suárez conectó un buen centro del colombiano Jhon Córdoba y puso el 1-0 para el conjunto cordobés.

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Con la ventaja, Instituto buscó sostener el control del encuentro, aunque Newell’s fue creciendo con el correr de los minutos.

En el complemento, el equipo rosarino consiguió la igualdad a los 21 minutos. Walter Núñez apareció para empujar la pelota y establecer el 1-1, un resultado que reflejaba el desarrollo del partido.

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Tissera apareció sobre el cierre para salvar el invicto

A los 34 minutos de la segunda etapa, Walter Mazzantti, que había ingresado desde el banco, sacó un potente remate que se metió en un ángulo y dio vuelta el marcador: 2-1 para Newell’s.

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Instituto quedó obligado a buscar el empate para evitar la derrota en su último partido de la fase regular. Y lo consiguió sobre el cierre, cuando Matías Tissera apareció para marcar el 2-2 definitivo.

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El tanto le permitió a la Gloria sostener su invicto en el Monumental y cerrar la primera etapa del campeonato en lo más alto de la Zona A.

Instituto enfrentará a Huracán en los octavos de final

Con el primer puesto asegurado, Instituto ya conoce a su próximo rival en los playoffs: Huracán.

El conjunto de Diego Flores afrontará los octavos de final con la ventaja deportiva que representa haber terminado como líder de su zona. Después del empate ante Newell’s, la Gloria comenzará a preparar el cruce eliminatorio con el objetivo de avanzar en el Torneo Clausura.

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Lectura rápida

¿Qué equipo jugará este sábado? Instituto recibirá a Newell’s en el Monumental de Alta Córdoba.

¿Quién es el entrenador de Instituto? El entrenador de Instituto es Diego Flores.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este sábado a las 22 horas.

¿Dónde se disputará el encuentro? El encuentro se disputará en el Monumental de Alta Córdoba.

¿Por qué es importante este partido para Instituto? Es importante porque busca asegurar el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura.

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