Instituto, el puntero de la Zona A: se lo empató a Newell's sobre el final y sueña en grande

FOTO: Suárez festeja su tanto ante Newell's en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

Instituto empató 2-2 ante Newell’s este sábado en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, y cumplió sus dos objetivos: terminó como líder de la Zona A y mantuvo el invicto en su cancha.

El equipo dirigido por Diego Flores logró rescatar un punto sobre el final gracias a un gol de Matías Tissera, después de haber estado en desventaja. Facundo Suárez había abierto el marcador para el local, mientras que Walter Núñez y Walter Mazzantti anotaron para el conjunto rosarino.

Con este resultado, la Gloria aseguró el primer puesto de su grupo y disputará los octavos de final frente a Huracán.

Instituto empezó en ventaja, pero Newell’s reaccionó

El Albirrojo comenzó el partido con intensidad y encontró la apertura del marcador a los 8 minutos del primer tiempo. Facundo Suárez conectó un buen centro del colombiano Jhon Córdoba y puso el 1-0 para el conjunto cordobés.

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¡¡OJO CON EL EQUIPO DEL TRADUCTOR EN LOS PLAYOFFS!! Instituto pegó de entrada y en tan solo 6' PT llegó al 1-0 ante Newell's: ¡gran centro de Córdoba y desvío goleador de Suárez! ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Rm50Nn3YnD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

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Con la ventaja, Instituto buscó sostener el control del encuentro, aunque Newell’s fue creciendo con el correr de los minutos.

En el complemento, el equipo rosarino consiguió la igualdad a los 21 minutos. Walter Núñez apareció para empujar la pelota y establecer el 1-1, un resultado que reflejaba el desarrollo del partido.

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¡¡EL TIKI TIKI DE LA LEPRA!! Hermosa jugada colectiva de Newell's, a puro toque, y gol de Walter Núñez, para el 1-1 ante Instituto en Alta Córdoba. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/te8wDUctRS — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

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Tissera apareció sobre el cierre para salvar el invicto

A los 34 minutos de la segunda etapa, Walter Mazzantti, que había ingresado desde el banco, sacó un potente remate que se metió en un ángulo y dio vuelta el marcador: 2-1 para Newell’s.

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¡¡GAMBETA ENDIABLADA Y FIERRAZO AL PRIMER PALO!! ¡¡GOLAZO DE MAZZANTTI PARA QUE NEWELL'S DE VUELTA EL PARTIDO Y SE PONGA 2-1 ANTE INSTITUTO EN ALTA CÓRDOBA!! ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/ucL79ufh8P — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

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Instituto quedó obligado a buscar el empate para evitar la derrota en su último partido de la fase regular. Y lo consiguió sobre el cierre, cuando Matías Tissera apareció para marcar el 2-2 definitivo.

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¡¡PARTIDAZO EN ALTA CÓRDOBA!! ¡¡AGÓNICO GOL DE TISSERA PARA EL 2-2 FINAL DE INSTITUTO ANTE NEWELL'S!! ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/JNAMYzdImm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

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El tanto le permitió a la Gloria sostener su invicto en el Monumental y cerrar la primera etapa del campeonato en lo más alto de la Zona A.

Instituto enfrentará a Huracán en los octavos de final

Con el primer puesto asegurado, Instituto ya conoce a su próximo rival en los playoffs: Huracán.

El conjunto de Diego Flores afrontará los octavos de final con la ventaja deportiva que representa haber terminado como líder de su zona. Después del empate ante Newell’s, la Gloria comenzará a preparar el cruce eliminatorio con el objetivo de avanzar en el Torneo Clausura.

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