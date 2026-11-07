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Real Madrid se adueña de la cima tras vencer 3-0 al Valencia en LaLiga

El equipo merengue se impuso 3-0 a Valencia, que se complica en la zona de descenso. Este domingo, Barcelona enfrentará a Atlético Madrid.

07/11/2026 | 22:43Redacción Cadena 3

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Valverde y Silva celebran la goleada del Madrid.

FOTO: Valverde y Silva celebran la goleada del Madrid.

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Buenos Aires, 7 noviembre (NA) -- Real Madrid se posicionó en la cima de LaLiga de España después de golear 3-0 como visitante a Valencia, que se encuentra en una situación complicada en la tabla de descenso. Este partido correspondió a la décimosegunda fecha del torneo, que se jugó parcialmente este sábado.

En otros encuentros de la jornada, Osasuna empató 1-1 con Athletic de Bilbao, mientras que Málaga sufrió una derrota ante Racing de Santander por 2-1 y Espanyol y Deportivo La Coruña no lograron marcar, finalizando 0-0.

En el estadio Mestalla, Real Madrid supo aprovechar las debilidades del equipo local y logró una clara victoria de 3-0. Los goles fueron anotados por el uruguayo Federico Valverde, el turco Arda Guller y el francés Kylian Mbappé. Con este resultado, el equipo dirigido por José Mourinho se iguala en la cima de la tabla con Barcelona, que tiene programado su partido contra Atlético Madrid para este domingo.

Por otro lado, Valencia terminó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Gayá y se ubica en la penúltima posición, justo por encima de Málaga, ambos en zona de descenso junto a Levante y Elche.

La situación de Málaga se agrava, ya que no ha conseguido victorias en doce partidos, y en esta jornada cayó en casa ante Racing de Santander, a pesar de haber comenzado ganando con un gol de Dotor; el equipo visitante logró revertir el marcador con los tantos de Iker Luque y Zabiri.

La fecha continuará este domingo con varios partidos: Elche enfrentará a Betis, Real Sociedad se medirá con Rayo Vallecano, Villarreal jugará contra Getafe, Celta de Vigo se enfrentará a Levante y Atlético Madrid recibirá a Barcelona.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Real Madrid ganó 3-0 contra Valencia.

¿Cuántos goles anotó Real Madrid?
Real Madrid anotó tres goles en el partido.

¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se disputó en el estadio Mestalla, Valencia.

¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron de Federico Valverde, Arda Guller y Kylian Mbappé.

¿Qué posición ocupa Valencia tras esta derrota?
Valencia se encuentra en la penúltima posición de la tabla.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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