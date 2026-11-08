EEUU inhabilita buque en golfo de Omán tras intento de romper bloqueo naval a Irán

FOTO: EEUU dice que disparó contra buque en golfo de Omán después que intentó romper bloqueo contra Irán

JERUSALÉN (AP) — El Comando Central del ejército de Estados Unidos comunicó el sábado por la noche que inutilizó un buque con bandera de San Cristóbal y Nieves después de que el barco ignorara múltiples advertencias y tratara de abandonar la región tras haber estado en un puerto iraní.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han establecido un bloqueo naval a Irán desde hace varios meses en el estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el comercio mundial, especialmente en el transporte de petróleo. El último ataque confirmado por Estados Unidos contra un buque de carga tuvo lugar hace casi un mes en el golfo de Omán.

La información divulgada el sábado surge tras al menos otros dos incidentes en los cuales el Comando Central de Estados Unidos no anunció ataques militares que realizó en la región. Funcionarios del comando se negaron a confirmar ataques cuando se les consultó sobre reportes locales de explosiones.

Medios estatales iraníes también reportaron el sábado por la noche sobre el sonido de explosiones en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, así como varias explosiones en el puerto de Jask. Hasta el momento, no se ha esclarecido la causa de dichas explosiones, y el ejército de Estados Unidos no ha respondido a solicitudes de comentarios de The Associated Press.

El ejército iraní informó el sábado por la noche que dos buques petroleros habían chocado con minas en la zona de Ormuz y se incendiaron, aunque no identificó las banderas ni los destinos de esos navíos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó el viernes que su ejército había llevado a cabo nuevos ataques limitados contra Irán, dirigidos a un sistema de defensa aérea iraní. Trump describió la acción militar como "menor". Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos no hizo comentarios sobre esta acción, a pesar de que los ataques fueron confirmados por Trump.

Desde hace semanas, Trump ha indicado que está considerando lanzar una nueva ola de ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre. La región de Oriente Medio y otras áreas han estado en tensión ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude operaciones a gran escala contra Irán por primera vez en casi dos meses.

El conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel hace más de ocho meses, ha impactado los mercados globales, y las negociaciones diplomáticas para ponerle fin se encuentran estancadas. Octubre registró el mayor número de ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz desde marzo, mientras Irán ha buscado aumentar la presión económica sobre Estados Unidos para que levante su bloqueo.

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El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.