FOTO: La divertida celebración de Boca: Arruabarrena fue sorprendido por sus jugadores en plena conferencia

Un grupo de jugadores de Boca sorprendió a su técnico, Rodolfo Arruabarrena, en medio de la conferencia de prensa para celebrar mojándolo con un baldazo de bebida energizante después de consagrarse campeón de Liga.

Encabezados por el capitán del equipo, Leandro Paredes, y seguidos por Miguel Merentiel, Alan Velasco, Tomás Aranda, Dylan Gorosito y el colombiano Sebastián Villa, los jugadores interrumpieron la charla pospartido con los periodistas al grito de "¡Dale, campeón!" para festejar junto al "Vasco", quien, entre risas, señaló: "Esto tiene azúcar" y bromeó: "Ya me desquitaré cuando vuelva el entrenamiento".

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Boca le ganó de manera agónica a Defensa y Justicia para quedar primero en la Tabla Anual, con 63 puntos, y se consagró campeón de Liga. Luego de los eufóricos festejos en cancha, varios jugadores siguieron "haciendo quilombo" -según su técnico-, dentro de las instalaciones del club, donde buscaron a Arruabarrena para bañarlo con una bebida energizante.

Esto demuestra lo que el entrenador destacó sobre su trabajo y el grupo de futbolistas que armó: "Este grupo ha pasado momentos difíciles, ha comido mierda y tiene que tratar de aprovechar y darle para adelante". Además, habló de cómo piensa seguir buscando otra consagración: "Dentro de dos días, volver a trabajar. No podemos hacer la plancha; tenemos que seguir buscando otro título y otros objetivos".

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