La divertida celebración de Boca: Arruabarrena fue sorprendido por sus jugadores en plena conferencia
En medio de la conferencia de prensa, los futbolistas de Boca festejaron con un baldazo de bebida energizante tras consagrarse campeones de Liga.
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Un grupo de jugadores de Boca sorprendió a su técnico, Rodolfo Arruabarrena, en medio de la conferencia de prensa para celebrar mojándolo con un baldazo de bebida energizante después de consagrarse campeón de Liga.
Encabezados por el capitán del equipo, Leandro Paredes, y seguidos por Miguel Merentiel, Alan Velasco, Tomás Aranda, Dylan Gorosito y el colombiano Sebastián Villa, los jugadores interrumpieron la charla pospartido con los periodistas al grito de "¡Dale, campeón!" para festejar junto al "Vasco", quien, entre risas, señaló: "Esto tiene azúcar" y bromeó: "Ya me desquitaré cuando vuelva el entrenamiento".
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Boca le ganó de manera agónica a Defensa y Justicia para quedar primero en la Tabla Anual, con 63 puntos, y se consagró campeón de Liga. Luego de los eufóricos festejos en cancha, varios jugadores siguieron "haciendo quilombo" -según su técnico-, dentro de las instalaciones del club, donde buscaron a Arruabarrena para bañarlo con una bebida energizante.
Esto demuestra lo que el entrenador destacó sobre su trabajo y el grupo de futbolistas que armó: "Este grupo ha pasado momentos difíciles, ha comido mierda y tiene que tratar de aprovechar y darle para adelante". Además, habló de cómo piensa seguir buscando otra consagración: "Dentro de dos días, volver a trabajar. No podemos hacer la plancha; tenemos que seguir buscando otro título y otros objetivos".
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Después de consagrarse campeón de la Tabla Anual, el equipo de Rodolfo Arruabarrena afronta una agenda exigente que podría extenderse hasta el 19 de diciembre.
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Lectura rápida
¿Qué sucedió en la conferencia de prensa?
Los jugadores de Boca mojaron a su técnico, Rodolfo Arruabarrena, con una bebida energizante.
¿Quiénes participaron de la celebración?
Los futbolistas involucrados fueron Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Alan Velasco, Tomás Aranda, Dylan Gorosito y Sebastián Villa.
¿Qué dijo Arruabarrena sobre la bebida?
El técnico bromeó diciendo: "Esto tiene azúcar" y que se desquitará en el entrenamiento.
¿Cómo terminó Boca en la Tabla Anual?
Boca finalizó primero en la Tabla Anual con 63 puntos tras vencer a Defensa y Justicia.
¿Qué mencionó Arruabarrena sobre el grupo?
Destacó que el grupo ha pasado momentos difíciles y debe seguir adelante buscando más títulos.
[Fuente: Noticias Argentinas]