Rosario Central festejó por error el título de la Tabla Anual y estallaron los memes en las redes

La definición de la Tabla Anual del fútbol argentino dejó una de las escenas más insólitas de la jornada y tuvo a Rosario Central como protagonista. Después de ganarle 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, los jugadores y los hinchas del Canalla comenzaron a festejar lo que creían que era un nuevo título, sin saber que Boca todavía tenía una última oportunidad en la Bombonera.

El desenlace llegó a los 95 minutos, cuando Enner Valencia marcó el gol del triunfo 1-0 de Boca ante Defensa y Justicia. La conquista le permitió al equipo de Rodolfo Arruabarrena quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual y dejó sin campeonato al conjunto rosarino.

La celebración anticipada en el Gigante de Arroyito se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Los usuarios reaccionaron con bromas, imágenes y comparaciones que tuvieron al Canalla como principal blanco de las chicanas.

Los mejores memes:

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