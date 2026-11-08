FOTO: El papa León XIV inicia su histórica visita a Argentina con una agenda centrada en los más necesitados

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El papa León XIV dará inicio este domingo a una visita apostólica sin precedentes de tres días a la Argentina, marcando el primer viaje de un pontífice al país en 39 años. La llegada del obispo de Roma despierta una gran expectativa pastoral e institucional, en un recorrido que contará con un fuerte despliegue de seguridad, gestos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y convocatorias masivas en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El Santo Padre aterrizará en suelo argentino tras su paso por Uruguay y será recibido formalmente en el Aeroparque Metropolitano por el presidente Javier Milei, la cancillería y las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

Luego de su llegada, el Papa se dirigirá a la Plaza San Martín para rendir homenaje ante el monumento al Prócer de la Patria, antes de asistir a la Casa Rosada para una audiencia protocolar con el jefe de Estado a las 17:50. Posteriormente, encabezará su primer acto público formal en el Palacio Libertad, donde ofrecerá un mensaje a autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

La agenda pastoral de León XIV se centrará especialmente en la cercanía con las periferias y la contención social. En este contexto, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde residen más de 400 personas con discapacidad, y se reunirá en la cárcel de Devoto para escuchar el testimonio de 70 personas privadas de libertad. Además, se programó un encuentro con representantes del mundo laboral, sindicalistas y empresarios en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Las celebraciones eucarísticas multitudinarias también serán un eje central de esta visita apostólica. El Papa presidirá misas masivas al pie del Monumento a los Españoles en el barrio porteño de Palermo, en el predio de la Federación Argentina de Aviones en la ciudad de Córdoba y en la Basílica de Luján, este último punto será el cierre de su recorrido el próximo miércoles.

Con una estimación oficial de que más de siete millones de personas se movilizarán durante los días de la visita, el Poder Ejecutivo nacional ha puesto en marcha un operativo de seguridad sin precedentes. Este plan, coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de un Comando Unificado, involucrará a cerca de 50.000 efectivos de las cuatro fuerzas federales, la SIDE, el Servicio Penitenciario y las policías de las jurisdicciones involucradas, además de contar con el apoyo permanente de la cápsula de custodia de la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.