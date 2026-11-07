FOTO: Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, detenido por agredir a un policía en Entre Ríos

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) — Emanuel Noir, reconocido cantante y líder de la banda Ke Personajes, fue arrestado en la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La detención se produjo tras un incidente en el que se vio involucrado con un oficial de policía que le habría impedido el acceso a un casino que ya se encontraba cerrado.

El altercado sucedió alrededor de las 5:45 de la mañana, momento en el que el artista habría agredido al policía, de 40 años, causándole lesiones visibles en el rostro. En la escena también se encontraba Nicolás Gómez, un amigo de Noir de 29 años, quien también fue detenido aunque no se han divulgado los cargos en su contra.

Por orden del fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, el cantante fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Primera, donde enfrenta acusaciones de resistencia a la autoridad y lesiones. Las primeras versiones indican que Noir mostró una conducta violenta ante la presencia de los efectivos policiales que acudieron al lugar para controlar la situación.

La agresión está siendo investigada y el policía agredido ha sido identificado como la víctima del episodio. Noir, originario de Entre Ríos y nacido en 1989, alcanzó la fama como vocalista de Ke Personajes, y ha hablado en diversas ocasiones sobre las dificultades que enfrentó en su infancia y adolescencia, así como sus problemas de consumo y episodios de depresión que han marcado su vida. En 2020, el artista vivió uno de sus momentos más difíciles y optó por buscar ayuda, ingresando a una institución de rehabilitación en Santa Fe.