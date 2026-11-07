Colapinto habló tras la clasificación: "No teníamos grip y hay que intentar dar un salto grande"

Franco Colapinto terminó disconforme con el rendimiento de su Alpine en la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Después de quedar eliminado en la Q1, en una sesión marcada por la lluvia y las interrupciones, el argentino explicó que el principal problema estuvo en la falta de adherencia del monoplaza y en las dificultades para encontrar un buen balance.

En declaraciones a Cadena 3, el piloto describió los inconvenientes que encontró durante la tanda y reconoció que el auto perdió mucho tiempo, especialmente en el segundo sector del circuito de Interlagos.

“En el sector dos el auto creo que perdía mucho tiempo. Iba muy de cola y, saliendo de las curvas, iba muy de trompa. En mitad de curva nos faltaba mucho grip adelante y el auto no rotaba”, explicó.

Colapinto señaló que el equipo deberá analizar lo sucedido para encontrar una solución antes de la carrera. “Hay que entender un poco la razón y cómo mejorarlo para mañana, para estar más competitivos con las intermedias”, agregó.

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Consultado sobre las expectativas para el domingo, ante la posibilidad de que vuelva a llover en Interlagos, el argentino mantuvo la cautela, aunque dejó en claro que buscará avanzar en la competencia.

“Expectativas siempre, pero va a estar difícil. Hay que entender qué pasó hoy primero. No teníamos grip, no había agarre y hay que intentar dar un salto grande”, sostuvo.

La explicación de Colapinto sobre los problemas de Alpine

En diálogo con ESPN, el piloto profundizó su análisis y reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de lo esperado, incluso en un contexto en el que las condiciones de pista podían abrir oportunidades.

“Una lástima porque era una oportunidad. Creo que hay que entender un poco la razón de lo que pasó para que no funcionara nada muy bien. Faltó mucho ritmo, mucha performance y hay que entender un poco la razón”, expresó.

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Luego de quedar afuera en Q1, Franco Colapinto habló sobre lo que fue la clasificación. ?? Mirá TODA la ??? #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/ew0wbc7xGS — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2026

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El argentino anticipó que el equipo trabajará durante la noche para encontrar mejoras de cara a la carrera. “Vamos a laburar mucho para estar competitivos mañana. Capaz con las intermedias el auto está más competitivo y vamos mejor”, planteó.

Sobre la posibilidad de que un cambio de neumáticos y algunos ajustes permitan mejorar el comportamiento del Alpine, Colapinto explicó que las gomas intermedias tienen características diferentes y que será necesario comprender cómo responde el auto con ese compuesto.

“Las intermedias son muy distintas y se sobrecalientan también de una forma diferente. Hay que entender un poco qué pasa con esa goma. Lamentablemente no pudimos girar hoy con las Inters, pero esperemos dar un salto grande”, indicó.

Finalmente, volvió a remarcar que el problema no estuvo concentrado en un solo sector del monoplaza: “Hoy la performance no estuvo en el auto, teníamos muy poco grip adelante y atrás. Ojalá podamos entender las razones y dar un salto”.

Cómo sigue el Gran Premio de Brasil

La actividad en Interlagos continuará este domingo 8 de noviembre con la carrera principal, prevista para las 14 de Argentina, sobre un total de 71 vueltas.

La posibilidad de nuevas precipitaciones agrega incertidumbre a la competencia y puede modificar las condiciones de pista. Colapinto buscará aprovechar ese escenario para recuperar posiciones, aunque primero Alpine deberá encontrar respuestas a los problemas de agarre que condicionaron su clasificación.

Informe de Guillermina Cardoso, enviada especial a Interlagos.