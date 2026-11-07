La lluvia revolucionó la clasificación en Brasil: Colapinto largará 15° y Norris hizo la pole

Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y quedó eliminado en la Q1. El piloto argentino terminó 17° en la primera tanda, pero largará desde el 15° puesto este domingo en Interlagos, favorecido por las penalizaciones que deberán cumplir otros competidores.

La lluvia fue la gran protagonista de una sesión marcada por las interrupciones y las difíciles condiciones de pista. La clasificación comenzó, pero debió detenerse con bandera roja antes de que los pilotos completaran una vuelta. Después de una demora de aproximadamente una hora y media, la actividad se reanudó con neumáticos para lluvia extrema.

En ese escenario, Lando Norris consiguió la pole position para McLaren. El británico marcó un tiempo de 1:27.470 en la Q3, antes de que una nueva tormenta complicara las condiciones en el circuito.

El campeón de la temporada 2026, Andrea Kimi Antonelli, se ubicó segundo con Mercedes, mientras que Liam Lawson, de Racing Bulls, terminó tercero. Nico Hülkenberg, con Audi, consiguió el cuarto lugar.

Colapinto no pudo superar la Q1

El argentino no logró encontrar el ritmo necesario para avanzar a la segunda tanda. En una pista mojada y con condiciones cambiantes, Colapinto finalizó 17°, por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que quedó 18°.

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Durante la primera parte de la clasificación, los pilotos utilizaron neumáticos de lluvia extrema. La pista fue mejorando progresivamente a medida que los autos desplazaban el agua, lo que permitió bajar los tiempos en los minutos finales.

George Russell llegó a colocarse en la primera posición con un registro de 1:31.206, seguido de cerca por Max Verstappen. Sin embargo, Norris consiguió una vuelta de 1:30.939 y terminó como el más rápido de la Q1.

Colapinto no pudo aprovechar esa evolución del asfalto y quedó fuera del corte. De todos modos, las penalizaciones de otros pilotos modificaron su posición para la carrera.

Las sanciones que favorecen al argentino

La grilla tendrá varios cambios respecto de los resultados obtenidos en pista. Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez recibieron penalizaciones por modificaciones en componentes de sus monoplazas y deberán largar desde el fondo.

George Russell, que consiguió el segundo mejor tiempo de la clasificación, también fue sancionado y comenzará desde el séptimo lugar. Charles Leclerc, que terminó cuarto en la Q3, deberá retroceder diez posiciones y partirá 14°.

Con esos movimientos, Colapinto avanzará del 17° al 15° puesto. Gasly también ganará dos lugares y comenzará 16°.

Norris se quedó con la pole en una Q3 de un solo intento

La última tanda se disputó bajo la amenaza de una nueva tormenta. Por ese motivo, los pilotos salieron rápidamente a buscar un tiempo competitivo antes de que las condiciones empeoraran.

Norris aprovechó la ventana inicial y marcó 1:27.470, registro que le permitió quedarse con la pole. Antonelli quedó segundo y Lawson completó los tres primeros puestos.

Hülkenberg fue cuarto, mientras que Leclerc terminó quinto en pista, aunque su sanción lo hará retroceder en la grilla. Isack Hadjar, Oliver Bearman, Fernando Alonso y Alex Albon completaron los diez primeros lugares de la clasificación.

La Q2 también tuvo un momento de tensión por el accidente del brasileño Rafael Câmara, que provocó una bandera roja cuando se encontraba en la 13ª posición. Lewis Hamilton y Oscar Piastri quedaron eliminados en esa instancia.

Cómo sigue el Gran Premio de Brasil

La actividad en Interlagos continuará este domingo 8 de noviembre con la carrera, prevista para las 14 de Argentina, a 71 vueltas.

Colapinto partirá desde el 15° lugar, con Gasly inmediatamente detrás, en una competencia que podría volver a estar condicionada por el clima. El argentino buscará aprovechar las oportunidades que ofrezca la carrera para avanzar posiciones y cerrar el fin de semana con un resultado positivo para Alpine.