En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Def. y Justicia

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Estudiantes (LP)

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Estudiantes (RC)

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Esgrima vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Talleres vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Los 40 de la Heat

Fernando Varea

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Arsenal le ganó al Hull City y mantiene el liderazgo en la Premier League

Con un gol de Martin Odegaard, el conjunto de Londres se quedó con la victoria y suma 27 puntos en el torneo local.

07/11/2026 | 15:08Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Arsenal le ganó al Hull City con gol de Martin Odegaard.

FOTO: El Arsenal le ganó al Hull City con gol de Martin Odegaard.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) – El Arsenal logró una victoria ajustada frente al Hull City en el encuentro correspondiente a la décima jornada de la Premier League, manteniéndose así en la cima de la clasificación.

El partido, que tuvo lugar en el estadio Emirates, se decidió por un único tanto anotado por el mediocampista Martin Odegaard a los 27 minutos del segundo tiempo.

Con este triunfo, los Gunners se afianzan en el primer puesto del torneo, acumulando un total de 27 puntos y logrando siete victorias consecutivas. Por su parte, el Hull City desciende al decimotercer lugar con 11 unidades.

La primera oportunidad clara del partido llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando el local Declan Rice ejecutó un remate desde larga distancia que se fue desviado. En la segunda mitad, a los 11 minutos, Odegaard asistió a Noni Madueke, quien probó suerte con un tiro que fue detenido por el arquero Konstantinos Tzolakis.

En el minuto 27, después de un disparo de Eberechi Eze que se fue por encima del travesaño, Madueke volvió a intentar desde el área grande, pero el rebote fue aprovechado por Odegaard, quien empujó la pelota al fondo de la red.

Minutos después, Mikel Merino también estuvo cerca de aumentar la ventaja, pero su disparo fue contenido de manera efectiva por Tzolakis.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
El Arsenal venció al Hull City por 1-0 en la Premier League.

¿Quién anotó el gol decisivo?
El gol fue anotado por Martin Odegaard.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 7 de noviembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El partido se jugó en el estadio Emirates.

¿Cómo afecta este resultado a la tabla?
El Arsenal se mantiene en la cima con 27 puntos, mientras que el Hull City cae al decimotercer lugar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf