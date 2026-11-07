El Arsenal le ganó al Hull City y mantiene el liderazgo en la Premier League

FOTO: El Arsenal le ganó al Hull City con gol de Martin Odegaard.

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) – El Arsenal logró una victoria ajustada frente al Hull City en el encuentro correspondiente a la décima jornada de la Premier League, manteniéndose así en la cima de la clasificación.

El partido, que tuvo lugar en el estadio Emirates, se decidió por un único tanto anotado por el mediocampista Martin Odegaard a los 27 minutos del segundo tiempo.

Con este triunfo, los Gunners se afianzan en el primer puesto del torneo, acumulando un total de 27 puntos y logrando siete victorias consecutivas. Por su parte, el Hull City desciende al decimotercer lugar con 11 unidades.

La primera oportunidad clara del partido llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando el local Declan Rice ejecutó un remate desde larga distancia que se fue desviado. En la segunda mitad, a los 11 minutos, Odegaard asistió a Noni Madueke, quien probó suerte con un tiro que fue detenido por el arquero Konstantinos Tzolakis.

En el minuto 27, después de un disparo de Eberechi Eze que se fue por encima del travesaño, Madueke volvió a intentar desde el área grande, pero el rebote fue aprovechado por Odegaard, quien empujó la pelota al fondo de la red.

Minutos después, Mikel Merino también estuvo cerca de aumentar la ventaja, pero su disparo fue contenido de manera efectiva por Tzolakis.